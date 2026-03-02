Sanremo, la ‘profezia’ di Fiorello su De Martino: ecco perché finirà malissimo (c'entra Amadeus) Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha commentato l'investitura del prossimo direttore artistico del Festival. E non è mancato l'intervento di Al Bano.

Archiviato il Festival di Sanremo 2026, La Pennicanza di oggi si è concentrata sulla prossima edizione della kermesse, affidata per la prima volta a Stefano De Martino. Sul conduttore di Affari Tuoi si è espresso con approvazione Fiorello, che ha ‘predetto’ per il giovane partenopeo una carriera simile a quella dell’amico Amadeus. Anche il solito Al Bano è voluto intervenire sul tema, rifilando una stoccata in piena regola all’ormai ex direttore artistico Carlo Conti. E non è mancato un collegamento in diretta con il vincitore di Sanremo 2026, Sal Da Vinci. Ecco tutti i dettagli.

Sanremo 2027, la ‘profezia’ di Fiorello su Stefano De Martino

La prima puntata della settimana de La Pennicanza si è concentrata (come prevedibile) sugli strascichi di quest’ultima edizione sanremese. Al centro dell’attenzione di Fiorello e Biggio è finito in primis Stefano De Martino, futuro conduttore e direttore artistico ‘investito’ in diretta dal collega Carlo Conti. "C’è stata l’investitura di De Martino", ha ricordato Fiore in apertura, "sta facendo lo stesso percorso di Amadeus: Pacchi, Sanremo, prossimo step il Nove…al terzo anno comincerà a litigare con i vertici e dirà ‘Sai che c’è? Me ne vado al Nove!’".

Entra nel canale WhatsApp

A seguire, è stato il Vaticano a collegarsi in diretta con Radio 2, per commentare a caldo la novità sul conduttore. "Voi non sapete una cosa che è successa nell’ultima serata", ha raccontato il Camerlengo, facendo le veci del Papa, "noi abbiamo prestato al teatro Ariston il comignolo, quello del conclave…così quando Conti ha detto ‘eleggiamo nuovo direttore artistico Stefano De Martino’ è uscito fumo bianco dall’Ariston!".

La chiamata di Sal Da Vinci e la ‘vendetta’ di Al Bano

La puntata è poi proseguita con una videochiamata a Sal Da Vinci, fresco vincitore dell’ultimo Sanremo di Conti. Il cantante ha mostrato con orgoglio il trofeo del Festival, dicendosi "onorato di rappresentare l’Italia all’Eurofestival". E ha ricordato con un filo di commozione i suoi inizi: "Io sono salito sul palco nel settembre del ’76, quindi il settembre prossimo festeggerò il 50esimo anniversario dalla prima volta che sono salito sul palco!".

Per finire, anche Al Bano (imitato come al solito brillantemente da Fiorello) si è permesso un commento conclusivo sul Festival: "Sono felice che l’etiope non ci sia più! Volevo fare i complimenti a De Martino, questo giovane talentuoso, io trovo che sia bravissimo…Sto facendo il ruffiano? È vero! Io ti dico solo questo, non appena Carlo Conti ha detto ‘il prossimo festival lo farà questo giovane virgulto’ io immediatamente ho scritto 22 canzoni, gliele ho mandate per posta, via email, addirittura sono andato sotto casa di De Martino…appena sono arrivato lì sai chi c’era ad aspettarlo? I Jalisse!".

