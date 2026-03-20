Sanremo 2027, Emma Marrone commenta Stefano De Martino al Festival: la risposta inattesa lascia tutti a bocca aperta
Tra ironia tagliente, ricordi condivisi e un passato che continua a incuriosire i fan, Emma Marrone rompe il silenzio sulla nomina di Stefano De Martino a Sanremo.
C’è un fermento evidente attorno alla nomina di Stefano De Martino a direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027, un incarico che ha sorpreso molti e acceso un dibattito destinato a proseguire ancora a lungo, considerando che alla prossima edizione manca più di un anno. In questo clima di commenti, analisi e pronostici, il nome di Emma Marrone è tornato inevitabilmente al centro dell’attenzione, dopo essere stata interpellata a riguardo in un’intervista.
La domanda a Emma Marrone su Stefano De Martino a Sanremo e la risposta epica
Ospite su Radio Deejay nella trasmissione "Day Waad?", condotta da Michele WAD Caporosso, Emma si è trovata davanti all’ennesima domanda sull’ex compagno e sulla sua nuova avventura professionale: "Mi è stato detto di chiederti qualcosa su Stefano De Martino che fa Sanremo 2027", le è stato detto in diretta, con un tono che lasciava intendere la volontà di strapparle un commento, magari una riflessione più articolata sul suo ex. La replica, però, è arrivata immediata probabilmente anche un po’ inaspettata: "E che caz*o ne so, scusa", diventando virale nel giro di pochi minuti e raccogliendo migliaia di reazioni tra chi ha apprezzato la schiettezza e chi invece è stato sorpreso dall’evidente aggressività della risposta, per quanto chiaramente ironica.
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Il passato tra Emma Marrone e De Martino
Va specificato però che, dietro quella battuta coloritam non c’è alcuna tensione irrisolta. Emma e Stefano si sono conosciuti nel 2009 tra i banchi di Amici, in un periodo in cui entrambi stavano muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo e si ritrovavano improvvisamente sotto i riflettori. La loro storia, molto seguita e commentata, si concluse in maniera turbolenta con l’arrivo di Belen Rodriguez nella vita del ballerino, ma oggi il rapporto tra i due è completamente cambiato. La cantante lo ha spiegato chiaramente: "Ci vogliamo bene, abbiamo tanti amici in comune, spesso ci incontriamo a cena o per strada. Siamo amici, non c’è cosa più bella di recuperare la parte più bella del nostro rapporto", spiegando una ritrovata maturità conquistata nel tempo. La cantante aggiunse anche: "Siamo stati insieme in un periodo in cui le nostre vite stavano scoppiando, con personaggi molto addicted alla roba del gossip".
Il Festival e le aspettative su De Martino
Nel frattempo, Stefano De Martino ha già iniziato a riflettere sull’importanza del nuovo ruolo, confidando: "È una bella responsabilità". Emma, tuttavia, sembra voler mantenere una distanza netta da valutazioni che non la riguardano. Insomma, i loro percorsi professionali restano separati. In un’altra occasione, Emma aveva detto: "Io con Stefano ho avuto una bellissima relazione, è stato il fidanzato che mi ha fatto più ridere di tutti. È finita in maniera turbolenta, ma c’erano i riflettori puntati e altre persone di mezzo. Non è la prima storia che finisce per corna, ma avevamo 20 anni".
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