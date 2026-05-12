Sanremo 2027, Emma sta con De Martino: "Le critiche? Arriveranno, ecco cosa sta facendo”. E svela se sarà al Festival La cantante ex Amici ha rilasciato una lunga intervista, rivelando tra l'altro come il conduttore starebbe affrontando la sua preparazione all'Ariston. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Emma Marrone torna a parlare dell’ex Stefano De Martino. Lo fa con amore (e stima), in una lunga intervista concessa al settimanale Vanity Fair. Interrogata sulla prossima avventura sanremese del conduttore, la cantante non nasconde quanto sia importante per l’ex ballerino questo passo. Ma a quanto pare Stefano starebbe facendo di tutto per rendersi immune alle critiche. E a proposito della sua partecipazione al Festival, l’ex concorrente di Amici non ha dubbi. Ecco i dettagli.

Sanremo 2027, la rivelazione di Emma su Stefano De Martino

Le parole di Emma Marrone a Vanity Fair sono una sentenza. Lei che è stata compagna di De Martino, prima, e ora amica stretta, non si tira indietro quando si tratta di affrontare il tema più caldo. Dice che al conduttore ha già dato un consiglio prezioso su Sanremo 2027, e lui sembra davvero pronto a lanciarsi in questa nuova avventura. "Mi chiama spesso, mi racconta che sta studiando", spiega Emma, "che sta ascoltando molti brani…Si sta preparando seriamente…So quanto lui ci tenga".

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Quanto alle possibili critiche, peraltro già piovute a bizzeffe, la Marrone la prende con filosofia: "Le critiche arriveranno comunque, come arrivano a tutti…Criticano i pilastri della televisione italiana, figurarsi Stefano". Insomma, la strada dell’ex pupillo di Maria De Filippi resta ovviamente in salita. Perché per lui sarà una primissima volta, è giovanissimo, e deve ancora far ricredere parecchi detrattori. Ma se davvero si sta preparando con la maniacalità descritta da Emma Marrone, allora le critiche potrebbero trasformarsi facilmente in plausi. Ed è quello che la Rai spera fortemente.

Il futuro di Emma Marrone al Festival di Sanremo

Nel corso dell’intervista a Vanity Fair, Emma scende poi sul personale, e risponde con sincerità quando le chiedono se ha intenzione di tornare all’Ariston prima o poi: "Certo, perché no? Non so quando però, perché per me conta sempre la canzone". Anche perché "Sanremo è un palco diverso dagli altri: è bastardo, pericoloso…Se non credi davvero in quello che stai facendo, è meglio stare a casa". Vederla sul palco di Sanremo con De Martino conduttore sarebbe il sogno perfetto. Ma come lei stessa sottolinea, solo il brano giusto può convincerla a tentare.

In chiusura, l’artista salentina torna invece su un tema fastidioso. Quello degli attacchi al suo aspetto fisico. "La cosa che mi disgusta di più", conclude, "è che gli attacchi arrivano spesso proprio dalle donne…Io mi sono sempre mostrata…Posso fare tutte le diete del mondo, tutto lo sport possibile, ma il mio corpo a volte decide di essere gonfio, pieno di ritenzione idrica, e io non posso farci niente".

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