Sanremo 2027, De Martino sogna Maria De Filippi e 'taglia' i cantanti: fervono i preparativi (ma Belen lo distrae) Stefano De Martino pensa già al suo Sanremo: Maria De Filippi al suo fianco e il sostegno silenzioso a Belen nei giorni più difficili.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Tra il Festival del futuro, le scelte artistiche da costruire con mesi d’anticipo e una situazione personale che negli ultimi giorni lo avrebbe toccato molto da vicino, Stefano De Martino starebbe vivendo uno dei momenti più delicati e decisivi della sua carriera. E mentre attorno a Sanremo 2027 iniziano già a rincorrersi indiscrezioni sempre più insistenti, il nome che il conduttore vorrebbe accanto a sé per una delle serate più importanti della sua vita televisiva sarebbe quello di Maria De Filippi.

Il rapporto speciale con Maria De Filippi e il desidero di averla a Sanremo 2027

L’idea di vedere Maria De Filippi sul palco dell’Ariston insieme a Stefano De Martino avrebbe già iniziato a prendere forma dietro le quinte della Rai. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, il conduttore starebbe infatti lavorando per convincere quella che, da sempre, viene considerata una delle figure più importanti del suo percorso professionale a condividere con lui almeno una serata del Festival. Non sarebbe soltanto una grande colpo per il suo primo Sanremo, ma anche un gesto dal forte valore simbolico. Del resto, fu proprio ad Amici che De Martino mosse i primi passi davanti alle telecamere nel 2009, entrando gradualmente nell’universo televisivo costruito da Maria De Filippi. Oggi, a distanza di anni, l’ipotesi di ritrovarli insieme sul palco di Sanremo assumerebbe quasi il significato di un passaggio di testimone. Per il momento non esistono conferme ufficiali né da parte della Rai né dagli entourage dei diretti interessati, ma secondo Adkronos la possibilità viene descritta come sempre più concreta. E per molti sarebbe anche uno delle mosse mediatiche più forti della prossima stagione, considerando il peso televisivo della conduttrice Mediaset e il debutto di De Martino alla guida della kermesse.

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Stefano De Martino e il lavoro dietro le quinte del Festival

Intanto Stefano De Martino avrebbe già iniziato a lavorare concretamente all’organizzazione del suo primo Festival di Sanremo. In queste settimane il conduttore sarebbe impegnato nella costruzione della squadra che lo accompagnerà nella selezione dei brani e nella definizione dell’identità dello show. Non a caso è stato avvistato in diversi eventi musicali, dai grandi concerti internazionali fino ai festival più alternativi. La sua presenza al live di Rosalía e al Mi Ami Festival di Milano, e in molti altri eventi, avrebbe confermato la volontà di immergersi completamente nel panorama musicale contemporaneo, cercando di intercettare gusti differenti e nuove tendenze. Tra le idee allo studio ci sarebbe anche quella di ridurre il numero dei Big in gara rispetto alle edizioni più recenti, puntando su un cast più compatto, formato da circa 24 o 26 artisti.

La vicinanza a Belen dopo i giorni difficili

Parallelamente agli impegni professionali, De Martino starebbe affrontando anche una fase personale piuttosto delicata. Le recenti condizioni di salute di Belen Rodriguez, che nei giorni scorsi avrebbe avuto bisogno di cure mediche dopo un malore, lo avrebbero inevitabilmente coinvolto sia sul piano emotivo sia nell’organizzazione quotidiana della famiglia. Nonostante la separazione e le tensioni che spesso hanno alimentato il gossip negli ultimi anni, tra i due continuerebbe a esserci un rapporto importante, soprattutto per il bene del figlio Santiago. Proprio per restare vicino a lui e a Belen, il conduttore avrebbe modificato alcuni impegni legati ad Affari Tuoi, trascorrendo più tempo a Milano.

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