Sanremo 2027, De Martino conferma lo spoiler sui Maneskin e lancia il messaggio a Damiano David: “L’Ariston è il posto giusto” Il direttore artistico del Festival apre le porte dell’Ariston alla band romana, mentre cresce l’attesa per una possibile reunion

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Il Festival di Sanremo sa sempre come far parlare di sé, ma l’ultima indiscrezione ha già acceso la curiosità dei fan. Al centro dell’attenzione ci sono i Maneskin, la rock band romana che nel 2021 conquistò il Teatro Ariston con Zitti e buoni, dando inizio a una scalata internazionale straordinaria. A riaccendere le speranze di una reunion è stato Stefano De Martino, prossimo conduttore e direttore artistico della kermesse, che ha parlato apertamente della possibilità di riportare il gruppo sul palco sanremese. Ecco cosa sappiamo.

Maneskin a Sanremo 2027, l’invito di Stefano De Martino

De Martino, impegnato nella costruzione della sua prima edizione del Festival, ha chiarito che al momento non esiste alcuna certezza sul ritorno insieme dei quattro musicisti, ma che il progetto sarebbe nei radar. E soprattutto, in caso di reunion, per loro le porte dell’Ariston sarebbero spalancate: "Sui Maneskin è uscito uno spoiler ma non c’è conferma, non so se si riuniranno di nuovo ma so che ci stanno lavorando e se si dovessero riunire hanno il mio invito all’Ariston, credo sia un palco importante, il posto giusto per ripartire". Il direttore artistico ha poi commentato anche il grande fermento che sta accompagnando la preparazione del Sanremo 2027, tra indiscrezioni e possibili ospiti: "Oggi è il 3 settembre, mancano tante settimane a Sanremo. Sono felice di questo fermento, non mi aspettavo questo flusso di notizie, c’è una grande attesa che spero si commuti in presenze. Ho sentito parlare di ospiti internazionali e di altri nomi, stiamo lavorando su più fronti, è il gioco di Sanremo e a volte le idee nascono anche dagli spoiler". Le parole di De Martino, dunque, alimentano una possibilità già circolata negli ultimi mesi, ma non equivalgono a un annuncio ufficiale. Per ora la reunion resta un’ipotesi concreta sulla quale si starebbe lavorando.

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Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan: il peso del ritorno a Sanremo

A rendere particolarmente suggestivo lo scenario è la storia che lega i Maneskin al Festival. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno vissuto proprio a Sanremo il momento che ha cambiato la loro carriera: la vittoria del 2021 con Zitti e buoni li ha infatti proiettati verso il successo internazionale. Negli anni successivi i quattro hanno intrapreso percorsi individuali, dedicandosi a progetti personali e sperimentando strade artistiche differenti. Una pausa che, almeno pubblicamente, non è mai stata accompagnata da un annuncio di separazione definitiva. Per questo un eventuale ritorno insieme proprio all’Ariston avrebbe un significato speciale. Sarebbe un ritorno nel luogo dal quale è partita la loro consacrazione, questa volta dopo anni vissuti da protagonisti della scena musicale internazionale. De Martino, intanto, continua a lavorare alla sua idea di Festival e ha già fatto sapere di essere impegnato su più fronti, lasciando aperta la porta anche a ospiti internazionali. Per i Maneskin, però, bisognerà ancora attendere: oggi la reunion è una possibilità, non una certezza. Se il progetto dovesse concretizzarsi, l’Ariston potrebbe davvero diventare il palcoscenico della loro nuova ripartenza.

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