Sanremo 2027, De Martino stregato da TonyPitony (ma mette un big in stand-by): la lista dei possibili cantanti Il nuovo conduttore e direttore artistico del Festival è impegnato nella selezione delle canzoni in gara e avrebbe già qualche nome in mente

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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La nuova ‘era’ del Festival di Sanremo targata Stefano De Martino sta prendendo forma. Il nuovo conduttore e direttore artistico della kermesse, infatti, ha rivelato di essere al lavoro e in piena fase di valutazione dei brani. Stando alle ultime indiscrezioni ci sarebbero già alcuni cantanti in piena corsa per un posto al teatro Ariston. Scopriamo di chi si tratta e tutti i dettagli.

Sanremo 2027, Stefano De Martino punta a TonyPitony: Samurai Jay in forse

Mai come quest’anno l’attesa per il Festival di Sanremo si sta facendo sentire con molti mesi di anticipo. L’arrivo di Stefano De Martino, nuovo direttore artistico della kermesse, alimenta inevitabilmente la curiosità e lo stesso conduttore di Affari Tuoi ha confermato di essere già al lavoro e immerso nell’ascolto dei brani inviati dagli artisti (che, secondo le indiscrezioni, sarebbero ormai oltre 500, una cifra che ha spazzato via i record di Carlo Conti e Amadeus). Tra le canzoni che avrebbero attirato l’attenzione dello staff del Festival ci sarebbe quella di TonyPitony, artista che negli ultimi anni ha conquistato crescente popolarità sul web e che a Sanremo 2026 era salito sul palco dell’Ariston durante la serata delle cover accanto a Ditonellapiaga. Il suo nome, secondo i rumor, sarebbe oggi tra quelli più caldi in vista della selezione dei Big. A rilanciare l’indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia, spiegando che anche Samurai Jay avrebbe già presentato un brano per il Festival. Secondo quanto riportato, però, le valutazioni sui due artisti sarebbero differenti: "Primi due cantanti per De Martino. Ecco due cantanti che hanno presentato i loro brani per il prossimo Sanremo e avrebbero convinto il direttore artistico Stefano De Martino: TonyPitony e Samurai Jay che vuole tornare sul palco dell’Ariston a tutti i costi. Su Tony l’entourage di De Martino ha già detto sì. Su Samurai, ‘ni’. Per ora, in attesa".

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La prima lista dei ‘big’: chi vedremo al Festival

Nel frattempo Stefano De Martino continua a mantenere il massimo riserbo. Secondo quanto riferito da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, il direttore artistico starebbe cercando di convincere la sua ex Emma Marrone a tornare in gara, nonostante la cantante non abbia ancora sciolto le riserve. Nelle ultime settimane si è parlato anche di Tiziano Ferro e Al Bano Carrisi, con quest’ultimo che ormai da tempo vuole tornare sul palco dell’Ariston per l’ultima volta e non ha mai nascosto il suo disappunto per la mancata chiamata di Carlo Conti. Anche il portale Recensiamo Musica ha provato a immaginare il cast del Festival 2027, inserendo tra i possibili Big artisti come Alfa, Tananai, Annalisa, Alessandra Amoroso, Emma, Giusy Ferreri, BigMama, Clara, Baby K, Dolcenera, Serena Brancale, Cristina D’Avena, Madame, Coez, Frah Quintale, Giorgio Poi, Venerus, Naska, 22simba, Emma Nolde, Chadia Rodriguez, La Niña, Fred De Palma, Mr Rain, Lorenzo Salvetti, Delia, Settembre, Nicolò Filippucci, Paola Turci, Angelina Mango, Il Volo, Gianna Nannini, Blanco, Mahmood, Tedua, Anna e Tiziano Ferro.

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