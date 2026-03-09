Sanremo 2027, De Martino arruola due star ‘nascoste’ per far decollare il suo Festival. Chi sono Mentre l'eco dell'edizione 2026 si spegne lentamente, De Martino è già al lavoro per plasmare il suo Festival: al suo team di aggiungono due nuovi tasselli.

Il Festival di Sanremo 2026 si è concluso da poco, ma il buon Stefano De Martino, che ha ricevuto il testimone proprio nel corso della finale della kermesse, è già al lavoro per definire i primi dettagli di quello che sarà il suo Sanremo 2027. Il conduttore di Affari Tuoi, come ci si aspettava da un personaggio della sua pasta, non ha perso un secondo e ha immediatamente iniziato a creare il proprio team di professionisti che lo accompagnerà in questa nuova e importantissima avventura. Dopo aver già scelto Fabrizio Ferraguzzo come direttore musicale, secondo le ultime indiscrezioni De Martino potrebbe aver già scelto altri due importanti tasselli: scopriamo di più.

De Martino crea la nuova squadra per Sanremo 2027

A guidare la direzione musicale di Sanremo 2027 sarà Fabrizio Ferraguzzo, manager e direttore artistico dei Maneskin, figura di grande valore sia nel panorama nazionale che internazionale. Una scelta che dice già molto sulle intenzioni del nuovo conduttore: De Martino vuole portare all’Ariston un respiro più contemporaneo, con un occhio attento al mercato discografico globale. Ma le novità, stando alle ultime indiscrezioni di Dagospia, non si fermano qui. Il buon De Martino avrebbe già identificato altri due nomi fondamentali nella costruzione dello show: Luigi Antonini come regista, già al timone di X Factor, e Marco Calzavara nel ruolo di scenografo. Due professionisti abituati ai grandi palchi televisivi, che potrebbero imprimere al Festival una cifra stilistica più vicina ai grandi show internazionali.

E questo non è tutto, perché sempre secondo le indiscrezioni, De Martino vorrebbe al suo fianco anche Fabio Di Iorio, vicedirettore dell’Intrattenimento Prime Time Rai e già artefice del successo di Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile: un manager di fiducia, con cui De Martino ha già costruito un sodalizio collaudato. La mossa, però, richiederebbe lo spostamento di Claudio Fasulo, che quel ruolo lo ricopre da anni, e su questo la partita è ancora aperta.

Sanremo 2027 "blindato": l’ipotesi di un "Festival elettorale"

Dal noto portale Dagospia arriva poi anche un’altra considerazione su quello che sarà il Festival di Sanremo 2027, un evento di per sé già importantissimo durante il quale Stefano De Martino si potrebbe ritrovare ad operare con addosso un peso specifico ben più grande di quello di un semplice conduttore. "Come sarà il Sanremo 2027 condotto e diretto (parzialmente) da Stefano De Martino? Blindato. Telemeloni non può sbagliare il Festival elettorale (le elezioni politiche potrebbero tenersi proprio nella primavera del 2027) e il conduttore-ballerino, stimato da Fratelli d’Italia, avrà la Rai ai suoi piedi", riporta infatti Dagospia.

In altre parole, Il prossimo Festival potrebbe svolgersi in un momento politicamente delicatissimo per l’Italia, ovvero il periodo di campagna elettorale in previsione delle nuove elezioni politiche. In uno scenario come questo, il Festival non sarebbe più solo un evento musicale ma, di fatto, diventerebbe il principale palcoscenico mediatico di un Paese che sta per votare. E, a maggior ragione, eventuali errori sarebbero fuori discussione.

