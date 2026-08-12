Sanremo 2027, De Martino vola a Los Angeles e svela le prime mosse (decisive) insieme a Fabrizio Ferraguzzo. Cosa ha fatto Il prossimo direttore artistico del Festival ha pubblicato alcuni scatti da uno studio della città californiana. Sarebbe già al lavoro per scegliere i brani in gara.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

In molti sospettavano che il viaggio oltreoceano di De Martino, in compagnia del figlio Santiago, non fosse solo un itinerario di piacere. E adesso a darne conferma, con un post e alcune storie su Instagram, è stato proprio il prossimo direttore artistico e conduttore di Sanremo 2027. L’ex ballerino, infatti, si è mostrato in uno studio di Los Angeles, in compagnia del manager dei Måneskin Fabrizo Ferraguzzo (il produttore che sta affiancando De Martino come capo del suo staff di direzione musicale). E le prime immagini dall’America confermerebbero il lavoro già in atto sulle canzoni da scegliere. Ecco tutti i dettagli.

Sanremo 2027, De Martino si mette al lavoro a Los Angeles

Il post principale pubblicato da De Martino risale a poche ore fa. E riporta la didascalia semplicissima "12 agosto 2026". Ma è quello che appare nelle tre immagini del carosello Instagram a chiarire cosa ci faccia, l’ex ballerino, rinchiuso in uno studio di registrazione di Los Angeles. La sua vacanza ‘a stelle e strisce’ (col piccolo Santiago al seguito) lo ha portato nella città californiana in compagnia di Fabrizio Ferraguzzo, guida del team di direzione musicale che si occuperà di Sanremo 2027. E il primo scatto social riporta proprio l’indizio-chiave: un foglio con su scritto "77", riferimento chiaro alla 77esima edizione al via il prossimo febbraio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Seguono altre due immagini in bianco e nero. In entrambe, Stefano De Martino indossa le cuffie ed è affiancato da Ferraguzzo in studio. Possiamo solo immaginare che stiano attivamente lavorando alla selezione delle canzoni per il Festival, come ipotizza anche Leggo. Il momento è delicatissimo, e non ci vengono forniti altri dettagli sulle azioni del conduttore. Ma è chiaro che il relax è già finito, per lui, e dalla Città degli Angeli comincia il conto alla rovescia che porterà all’annuncio dei big in gara nella prossima kermesse sanremese.

De Martino e il processo di selezione dei brani per Sanremo

Implicitamente, le immagini postate da De Martino rispondono anche alle recenti stoccate lanciate da Zucchero in occasione di un evento pubblico. Il cantautore emiliano aveva espresso perplessità sulla preparazione musicale del conduttore di Affari Tuoi, sottolineando in sostanza che il profilo di Stefano non fosse quello di un noto cultore musicale. Tuttavia, mostrandosi di fianco al veterano Ferraguzzo, che lo aiuterà passo passo nella selezione e nella direzione musicale, De Martino sembra indicare in modo sobrio la strada. A lui solo spetta il compito di scegliere e supervisionare, ma sulle questioni tecniche e musicali verranno comunque coinvolti esperti del settore.

Finora, come aveva svelato De Martino a margine dei palinsesti Rai di luglio, sono numerosissimi i brani arrivati per una valutazione. Si parla di oltre 500 pezzi, di "tantissima musica italiana, con molti nuovi cantautori, un ritorno alla musica suonata e tanti performer". Sul processo di selezione, Stefano aveva svelato il suo metodo personale: "Ascolto la canzone in tre modi: la prima volta in cuffia per un ascolto pulito, la seconda in auto mentre guido e la terza mentre corro: se sopravvive a questi tre test vuol dire che c’è già qualcosa di buono". A questo si aggiungono adesso l’ascolto e il lavoro di produzione in compagnia di Ferraguzzo. Per non lasciare davvero niente al caso.

Potrebbe interessarti anche