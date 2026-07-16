Sanremo 2027, De Martino prepara il cast da sogno. Non solo Emma: “Corteggia Madame ed Elodie” (e i Jalisse ci riprovano) Il nuovo conduttore e direttore artistico del Festival è al lavoro sui primi ‘colpi’ tra grandi ritorni e debutti assoluti: chi ci sarà all’Ariston

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Stefano De Martino prepara i primi ‘colpi’ per Sanremo 2027. Il nuovo conduttore e direttore artistico del Festival, infatti, ha ammesso di essere già al lavoro sulla prossima edizione della kermesse e impegnato nell’ascolto dei brani (si parla addirittura di oltre 500 canzoni, una cifra da record). Stando agli ultimi rumor le quotazioni di alcuni cantanti starebbero salendo e De Martino potrebbe assemblare un vero e proprio cast da sogno per il ‘suo’ palco del teatro Ariston. Scopriamo tutti i dettagli.

Sanremo 2027, Stefano De Martino e la lista dei primi nomi: Emma, Madame ed Elodie (ma non solo)

Come raccontato dal nuovo direttore artistico Stefano De Martino a margine della presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti Rai per la stagione 2026/27, i lavori per il Festival di Sanremo sono già entrati nel vivo. Dopo avere ricevuto il testimone da Carlo Conti, infatti, il conduttore campano starebbe già valutando alcuni nomi per la prossima edizione della kermesse. Stando a quanto rivelato dal settimanale Chi De Martino starebbe cercando di convincere la sua ex compagna Emma Marrone (che vanta quattro partecipazioni, compresa la vittoria del 2012) a tornare sul palco dell’Ariston. Il giornalista Gabriele Parpiglia, invece, ha indicato nella sua newsletter tra i possibili candidati TonyPitony e Samurai Jay.

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A questi si aggiungono altri artisti di primo piano. Secondo Alberto Dandolo, De Martino avrebbe messo nel mirino alcune protagoniste assolute della scena musicale italiana. "Stefano De Martino è pazzo di Madame, al secolo Francesca Calearo. Secondo quanto ci risulta avrebbe iniziato a ‘corteggiare’ la cantautrice veneta, il pressing è di natura squisitamente professionale. Stefano vuole infatti riportare Madame sul palco del teatro Ariston" si legge su Oggi, e ancora: "Quella di Stefano si preannuncia un’estate rovente, nella quale dovrà mettere a punto la squadra di artisti che gareggeranno al prossimo Festival. Alcuni nomi li ha già chiari. Tra loro spiccano quelli di Mahmood, Elodie, Blanco, Tony Effe e ovviamente quello della sua ex fidanzata Emma Marrone".

I grandi ritorni al Festival: Al Bano, Arisa o i Jalisse? Chi può convincere De Martino

Nel frattempo non mancano gli artisti che hanno già manifestato pubblicamente il desiderio di partecipare al Festival di Sanremo 2027. Ospite di Storie al Bivio di Sera, Al Bano ha annunciato di voler tentare ancora una volta la strada del Festival, dopo le cocenti esclusioni nelle gestioni Amadeus e Carlo Conti. Anche Arisa ha ammesso di essere pronta a tornare al teatro Ariston, sia nei panni di co-conduttrice che di ‘big’ in gara. Infine, i Jalisse hanno confermato che presenteranno una nuova canzone nella speranza di interrompere una lunga serie di esclusioni divenuta ormai celebre. Il duo ha spiegato: "Noi ci proviamo anche il prossimo anno. Ovvio che non lo stalkerizziamo, non lo abbiamo mai fatto con nessuno figurati con Stefano. Ma sui social i nostri fan ci stanno provando: lo taggano e gli chiedono di prenderci".

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