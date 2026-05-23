Sanremo 2027, De Martino cerca nuove star al 'Mi Ami Festival': chi sono i cantanti che porterà all’Ariston Tra musica voci emergenti e indizi social, la presenza di Stefano De Martino al MI AMI Festival accende le speculazioni: semplice spettatore o primo passo per il cast di Sanremo 2027?

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il MI AMI Festival, giunto al suo ventesimo anniversario e sempre più centrale nella mappa della musica live italiana, quest’anno non ha attirato l’attenzione solo per la sua line up ricchissima e per i numeri record, ma anche per una presenza che ha fatto rapidamente il giro dei social: quella di Stefano De Martino. Il conduttore, infatti, è stato avvistato tra i palchi dell’Idroscalo di Milano proprio mentre la manifestazione celebrava la sua edizione più ambiziosa di sempre, con oltre ottanta concerti e una proposta artistica che mescola nomi storici e nuove leve.

Stefano De Martino tra i palchi del Mi Ami Festival per Sanremo 2027

La sua presenza, inizialmente passata quasi inosservata, è diventata virale dopo la pubblicazione di una storia su Instagram da parte di lui stesso, durante il set di faccianuvola, che ha immediatamente alimentato curiosità e ipotesi. Non è passato molto prima che il suo passaggio al festival venisse letto come qualcosa di più di una semplice visita, soprattutto considerando il ruolo che lo vedrà impegnato tra meno di un anno come direttore artistico del Festival di Sanremo. È proprio qui che si inserisce la teoria che sta circolando con più insistenza: e se Stefano De Martino fosse al MI AMI per cercare nuovi nomi in vista di Sanremo 2027?Una suggestione che, pur senza conferme, trova terreno fertile nella natura stessa del festival milanese, da sempre laboratorio di talenti emergenti. Non sorprende quindi che la sua presenza sia stata interpretata da molti come un possibile segnale di scouting anticipato, in un contesto dove la distanza tra scena indipendente e grande televisione appare sempre più sottile.

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I possibili artisti sotto osservazione e i commenti social su De Martino

Tra i nomi che potrebbero aver catturato l’attenzione del conduttore spiccano La Niña e lo stesso faccianuvola, entrambi presenti nella line up. Particolare curiosità ha suscitato proprio la presenza di De Martino durante il set di faccianuvola. Ma i fan scommetterebbero che anche Fresh Mula potrebbe incuriosire il conduttore.Sui social, in particolare su X, la notizia ha rapidamente acceso il dibattito. Tra i commenti si legge: "Avvistato Stefano De Martino al MI AMI 2026 di Carlo Pastore. Sarà venuto a fare scouting per Sanremo2027 ? Da tenere d’occhio Fresh Mula, La Nina e faccianuvola" e ancora "Stefano De Martino al Mi Ami Festival è una buona mossa. Stefano De Martino che fa in modo che si sappia che è andato al Mi Ami Festival è una ottima mossa". Reazioni che confermano quanto la sua presenza abbia acceso l’immaginario collettivo sulla nuova edizione della kermesse sanremese.

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