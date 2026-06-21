Sanremo 2027, Stefano De Martino diviso tra Belen Rodriguez e Herbert Ballerina: cosa c'è di vero tra indiscrezioni e smentite Stefano De Martino è già al lavoro sul Festival di Sanremo 2027 e non mancano indiscrezioni su Belen e Herbert Ballerina: cosa succede al conduttore di Affari Tuoi

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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Si preannuncia un’estate molto movimentata per Stefano De Martino. Stando alle ultime voci, il nuovo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo avrebbe già ricevuto ben 500 brani da ascoltare in vista della prima edizione della kermesse musicale da lui condotta. Ma le sorprese non sono ancora finite, perché De Martino sarebbe pronto a partire per Los Angeles e a restare negli Stati Uniti per un certo periodo. Il motivo? Questioni legate al suo lavoro per il Festival della Canzone Italiana. È proprio a Los Angeles che incontrerà il direttore musicale dell’evento attesissimo da tutti gli italiani per febbraio, Fabrizio Ferraguzzo. Ma ecco cosa sappiamo e i retroscena sul Festival: quanto è vera l’indiscrezione su Belen Rodriguez, ultimamente sulla bocca di tutti per via del ricovero in ospedale e del riavvicinamento al conduttore di Affari Tuoi?

Stefano De Martino e i nuovi retroscena su Sanremo 2027: cosa c’è di vero su Belen al Festival e l’arrivo di Herbert Ballerina

Di recente sono emersi rumor secondo cui Belen Rodriguez sarà al fianco di Stefano De Martino al Festival di Sanremo 2027. L’indiscrezione è stata lanciata da Roberto Alessi e riportata da Fanpage, ma pare che di vero ci sia ben poco. La notizia infatti è stata smentita nelle ultime ore da Gabriele Parpiglia: "Belen al Festival? Potremmo scriverne anche le motivazioni, ma ci limiteremo a dire fake news, ma anche fake news gigante e non perché farà il giudice a Tu Sì Que Vales in un ruolo di pochi minuti a puntata (un po’ come Cattelan ad "Amici"), ma per una scelta precisa di Stefano De Martino, che lascia fuori anche il gruppo storico di attori e amici napoletani presenti con lui a STEP".

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Le parole di Parpiglia sono da prendere con le pinze, perché di ufficiale non c’è ancora nulla, ma la showgirl argentina potrebbe non salire affatto sul palco dell’Ariston a Sanremo il prossimo anno, nemmeno per un piccolo cameo. Una novità buona per i fan del conduttore però potrebbe non farsi attendere troppo. Herbert Ballerina, il suo compagno d’avventura sia ad Affari Tuoi sia a Stasera tutto è possibile, potrebbe apparire sul palco e regalare un momento di leggerezza, o forse più di uno. "Unica eccezione sarà Herbert Ballerina, che sarà anche autore o collaboratore esterno ai testi del Festival di Stefano", ha continuato Gabriele Parpiglia. Il duo, ormai ben collaudato, è portatore di buon umore e tanta semplicità nei programmi, e riproporre l’accoppiata sul palco potrebbe essere davvero una mossa vincente per far avvicinare al Festival un pubblico molto variegato e numeroso, considerando gli ascolti ottimi dei due programmi Rai. Al momento però Herbert non ha confermato la sua presenza in teatro: "Sanremo? Stefano mi ha invitato, ma a giugno in villeggiatura".

Il retroscena su Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme a Sanremo 2027

Con le tante indiscrezioni che girano sul web è facile perdersi qualche dettaglio, quindi un ‘ripasso’ non può fare che bene. Roberto Alessi ha scritto sul nuovo numero di Gente che Belen Rodriguez avrebbe fatto un’apparizione sul palco del Teatro Ariston al fianco dell’ex marito: "La notizia è più che succulenta: Stefano De Martino e il suo gruppo di lavoro vogliono portare Belen Rodriguez sul palco dell’Ariston, per una fugace apparizione (come ha fatto quest’anno con Samurai Jay) o per qualcosa di più, si vedrà, ma l’idea è ottima perché Stefano vorrebbe proporre la sua sfera affettiva sul palco, come ha fatto per Stasera tutto è possibile (Step), dove ha voluto accanto a sé amici come Max Giusti e Francesco Paolantoni e con risultati stratosferici".

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