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Sanremo 2027, De Martino arruola Tony Pitony (senza cantare): il retroscena e cosa farà

Per il cantante rivelazione dell’anno si parla di un ruolo inedito all’interno della squadra del nuovo conduttore e direttore artistico del Festival

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Dai sold out estivi alla prima (anzi, primissima) fila del prossimo Festival di Sanremo. Stando agli ultimi rumor, infatti, TonyPitony potrebbe essere uno dei nomi a sorpresa destinati a entrare nella squadra di Stefano De Martino per l’edizione 2027 della kermesse. Il suo nome circola con insistenza e per la sua partecipazione si parla un’ipotesi a dir poco inattesa: un ruolo da co-conduttore in una delle serate del Festival. Scopriamo tutti i dettagli.

TonyPitony verso Sanremo: trattative per affiancare Stefano De Martino

Dopo un’estate da protagonista assoluto della scena live italiana, per TonyPitony potrebbe essere arrivato il momento della consacrazione sanremese. Il suo nome circola infatti con insistenza tra le indiscrezioni sul prossimo Festival: stando ad alcune voci in particolare negli ambienti discografici, sarebbero in corso trattative per portarlo sul palco dell’Ariston al fianco di Stefano De Martino, non come concorrente ma nelle vesti di co-conduttore di una delle serate. Al momento non risultano conferme ufficiali da parte della Rai e il condizionale resta dunque d’obbligo. L’ipotesi, però, racconta bene il peso crescente conquistato dall’artista negli ultimi mesi. Se la trattativa dovesse andare a buon fine, TonyPitony si ritroverebbe così al centro di uno degli appuntamenti televisivi più importanti dell’anno, accanto a un conduttore come De Martino, pronto a portare una ventata d’aria fresca a Sanremo all’insegna della contaminazione tra musica, intrattenimento e cultura pop.

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Il boom di TonyPitony e il trionfo all’Ariston

Per TonyPitony la co-conduzione del Festival di Sanremo sarebbe quasi una ‘promozione’. Prima di un’estate fatta di concerti sold out, infatti, proprio il palco del teatro Ariston ha rappresentato uno dei momenti più importanti della sua ascesa. Lo scorso febbraio, nell’ultima edizione della kermesse condotta da Carlo Conti, l’artista è stato infatti protagonista della serata delle cover insieme a Ditonellapiaga. La coppia si è esibita sulle note di "The Lady Is a Tramp", conquistando il pubblico e aggiudicandosi la vittoria della serata. Un successo che ha ulteriormente acceso i riflettori su TonyPitony e che oggi assume un significato particolare alla luce delle nuove indiscrezioni. Tornare all’Ariston pochi mesi dopo, questa volta con un ruolo nella conduzione, rappresenterebbe un salto di livello notevole: da ospite rivelazione a volto della squadra del Festival.

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