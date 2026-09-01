Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Sanremo 2027, De Martino taglia i big: “24 è la mia spada di Damocle”. Poi il chiarimento sui Maneskin (e Gennarino)

Il nuovo conduttore e nuovo direttore artistico del Festival ha fatto chiarezza sulla reunion di Damiano e soci e parlato della nuova ‘mascotte’ di Affari Tuoi

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Stefano De Martino è occupatissimo e al lavoro sulla sua prima edizione del Festival di Sanremo, ma alcune delle scelte più attese sono ancora tutt’altro che definite. Tra il numero dei Big da portare sul palco dell’Ariston, i nomi delle co-conduttrici e la possibile reunion dei Maneskin (e con il ritorno di Affari Tuoi su Rai 1 all’orizzonte), il conduttore ha fatto il punto sui prossimi impegni in un’ampia intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Sanremo 2027, Stefano De Martino pensa a 24 Big: "Scegliere è difficile"

La selezione dei concorrenti di Sanremo 2027 si preannuncia particolarmente complicata per Stefano De Martino. Chiamato a guidare la sua prima edizione della kermesse, il conduttore campano ha spiegato di avere già in mente un numero massimo di artisti da portare in gara: 24. Un obiettivo che, con l’arrivo di numerosi brani di qualità, rischia però di diventare difficile da rispettare. "Parliamo di una cifra che mi sono tatuato in testa e che diventerà la mia spada di Damocle, perché stanno arrivando tante belle canzoni… Al momento sono orientato su 24 cantanti, scegliere è difficile perché c’è tanta buona offerta" ha raccontato l’ex marito di Belén Rodríguez a Tv Sorrisi e Canzoni: "Ci sono delle canzoni di artisti che già dopo il primo ascolto riesco ad immaginare sul palco".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Måneskin, nessuna reunion ancora confermata. E Gennarino cambia "casa"

Tra le indiscrezioni più clamorose circolate nelle ultime ore c’è quella di una possibile reunion dei Måneskin proprio durante il Festival di Sanremo 2027. Una notizia che aveva fatto pensare a un accordo ormai raggiunto, ma che De Martino ha ridimensionato. Il conduttore e nuovo direttore artistico della kermesse, infatti, non ha confermato alcun sì da parte della band, limitandosi a rivelare di essere impegnato personalmente nel tentativo di (ri)portare il gruppo sul palco del teatro Ariston: "Ci sto lavorando, mi piacerebbe molto". Prima del Festival, tuttavia, De Martino sarà protagonista della nuova stagione di Affari Tuoi, al via su Rai 1 domenica 6 settembre. Il programma si presenterà con uno studio rinnovato e tante novità, ma a cambiare sarà anche e soprattutto uno dei protagonisti più amati dello show: Gennarino, il cagnolino che ha accompagnato il conduttore, andrà ‘in pensione’: "Gennarino va in pensione, però abbiamo già trovato il sostituto" ha anticipato De Martino, lasciando così spazio a una nuova mascotte dell’access prime time di Rai 1.

Potrebbe interessarti anche

Maneskin

Måneskin, ufficiale la reunion a Sanremo 2027: l'annuncio di Stefano De Martino e cosa faranno all'Ariston

Damiano e soci torneranno a suonare insieme sul palco del teatro Ariston: a conferma...
Stefano De Martino

Ad Affari Tuoi si decide il cast di Sanremo 2026, la rivoluzione di De Martino: cosa farà a settembre

Stando alle ultime indiscrezioni, il direttore artistico della kermesse potrebbe 'sf...
Damiano David

Damiano David conquista l'Italia da solista: il primo platino e la reunion coi Måneskin all'orizzonte

Il cantante romano si gode il successo di ‘Born with a broken heart’ e prepara il ri...
Sanremo, Stefano De Martino ufficializza i Maneskin

Måneskin a Sanremo: Stefano De Martino incassa il colpaccio, ma la verità sulla reunion è un'altra (e non porta la sua firma)

Il viceré dell'Ariston e il suo fido direttore musicale blindano la reunion della ba...
Stefano De Martino

Stefano De Martino, pronto il colpaccio per Sanremo 2027: la regina di Mediaset al suo fianco sul palco dell'Ariston. Chi è

Il conduttore di Affari Tuoi avrebbe già pensato alla collega e amica di Amici per u...
tommaso paradiso thegiornalisti

Tommaso Paradiso, la porta chiusa ai Thegiornalisti: "Solo nostalgia, cambierebbe qualcosa?". Ma su Sanremo ci ripensa

Dopo il matrimonio con Carolina Sansoni e la nascita della figlia Anna, il cantautor...
Stefano De Martino

Sanremo 2027, De Martino vola a Los Angeles e svela le prime mosse (decisive) insieme a Fabrizio Ferraguzzo. Cosa ha fatto

Il prossimo direttore artistico del Festival ha pubblicato alcuni scatti da uno stud...
gennarino via da affari tuoi

Rivoluzione Affari Tuoi, addio anche al cane Gennarino: perché non sarà più in studio (come Thanat e Lupo)

Gennarino dice addio ad Affari Tuoi ed annunciarlo è stato Herbert Ballerina durante...
Oasis: Don't Look Back in Anger, svelato il primo trailer del film documentario sulla reunion di Liam e Noel Gallagher

Oasis, la pace 'armata' dei Gallagher arriva a Venezia 2026. Ma una domanda mette in bilico la reunion di Noel e Liam

Oasis: Don't Look Back in Anger racconta la reunion di Noel e Liam Gallagher dopo 15...

Gioielleria Delfino

Oro da investimento

Intervista con l'esperto: vantaggi, rivendita e differenze tra monete e lingotti

LEGGI

Personaggi

Federica Sciarelli, ha condotto Chi l'ha visto dal 2004 al 2026

Federica Sciarelli
Roberto Vannacci

Roberto Vannacci
Massimo Giletti

Massimo Giletti
Patrizia Griffini

Patrizia Griffini

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963