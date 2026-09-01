Sanremo 2027, De Martino taglia i big: “24 è la mia spada di Damocle”. Poi il chiarimento sui Maneskin (e Gennarino) Il nuovo conduttore e nuovo direttore artistico del Festival ha fatto chiarezza sulla reunion di Damiano e soci e parlato della nuova ‘mascotte’ di Affari Tuoi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Stefano De Martino è occupatissimo e al lavoro sulla sua prima edizione del Festival di Sanremo, ma alcune delle scelte più attese sono ancora tutt’altro che definite. Tra il numero dei Big da portare sul palco dell’Ariston, i nomi delle co-conduttrici e la possibile reunion dei Maneskin (e con il ritorno di Affari Tuoi su Rai 1 all’orizzonte), il conduttore ha fatto il punto sui prossimi impegni in un’ampia intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Sanremo 2027, Stefano De Martino pensa a 24 Big: "Scegliere è difficile"

La selezione dei concorrenti di Sanremo 2027 si preannuncia particolarmente complicata per Stefano De Martino. Chiamato a guidare la sua prima edizione della kermesse, il conduttore campano ha spiegato di avere già in mente un numero massimo di artisti da portare in gara: 24. Un obiettivo che, con l’arrivo di numerosi brani di qualità, rischia però di diventare difficile da rispettare. "Parliamo di una cifra che mi sono tatuato in testa e che diventerà la mia spada di Damocle, perché stanno arrivando tante belle canzoni… Al momento sono orientato su 24 cantanti, scegliere è difficile perché c’è tanta buona offerta" ha raccontato l’ex marito di Belén Rodríguez a Tv Sorrisi e Canzoni: "Ci sono delle canzoni di artisti che già dopo il primo ascolto riesco ad immaginare sul palco".

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Måneskin, nessuna reunion ancora confermata. E Gennarino cambia "casa"

Tra le indiscrezioni più clamorose circolate nelle ultime ore c’è quella di una possibile reunion dei Måneskin proprio durante il Festival di Sanremo 2027. Una notizia che aveva fatto pensare a un accordo ormai raggiunto, ma che De Martino ha ridimensionato. Il conduttore e nuovo direttore artistico della kermesse, infatti, non ha confermato alcun sì da parte della band, limitandosi a rivelare di essere impegnato personalmente nel tentativo di (ri)portare il gruppo sul palco del teatro Ariston: "Ci sto lavorando, mi piacerebbe molto". Prima del Festival, tuttavia, De Martino sarà protagonista della nuova stagione di Affari Tuoi, al via su Rai 1 domenica 6 settembre. Il programma si presenterà con uno studio rinnovato e tante novità, ma a cambiare sarà anche e soprattutto uno dei protagonisti più amati dello show: Gennarino, il cagnolino che ha accompagnato il conduttore, andrà ‘in pensione’: "Gennarino va in pensione, però abbiamo già trovato il sostituto" ha anticipato De Martino, lasciando così spazio a una nuova mascotte dell’access prime time di Rai 1.

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