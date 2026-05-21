Sanremo 2027, Al Bano avverte De Martino: “Lì chiuderei”, ma Romina Power rischia di fargli un nuovo sgambetto (in Rai) Il cantante salentino ha parlato della possibilità di tornare al teatro Ariston per un’ultima volta, poi il commento sull’ex moglie: cosa ha detto

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Al Bano crede ancora a Sanremo. Il cantante salentino, infatti, è tornato a parlare del Festival e della possibilità di calcare il palco del teatro Ariston per un’ultima volta. Dopo le due cocenti delusioni nell’era targata Amadeus–Carlo Conti, Al Bano potrebbe ‘approfittare’ della nuova direzione di Stefano De Martino per tornare in riviera ligure e quindi in prima serata su Rai 1 dove, tra l’altro, potrebbe sbarcare anche l’ex moglie Romina Power. Scopriamo tutti i dettagli.

Al Bano sul ritorno al Festival di Sanremo: la chance con De Martino?

Sono passati quasi dieci anni dall’ultima volta di Al Bano al Festival di Sanremo. Il cantante salentino si presentò con ‘Di rose e di spine’ senza però arrivare in finale; da allora solo altre delusioni, con i ‘no’ di Amadeus prima e di Carlo Conti poi che hanno impedito ad Albano Carrisi di tornare al teatro Ariston. "Amadeus e Conti si sono comportati male: il primo con una promessa non mantenuta, l’altro ha ascoltato ben tre mie canzoni per poi tirarsi indietro…" si è sfogato nuovamente il cantante, pungendo gli ex conduttori e direttori artistici della kermesse in un’intervista al Corriere della Sera in occasione dei suoi 83 anni. La nuova era del Festival inizierà il prossimo anno e sarà targata Stefano De Martino; un nuovo corso che potrebbe riaprire ad Al Bano le porte del teatro Ariston. "Non ho fatto piani, ma ci tengo a sottolineare che sono cresciuto nel mito di Sanremo grazie a quel signore che è Domenico Modugno" ha raccontato il cantante di Cellino San Marco, aprendo a un possibile ultimo ‘saluto’ alla kermesse: "Vorrei andarci per chiudere la mia carriera sanremese, se mi invitano, ci sono".

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La frecciata a Romina Power (nel mirino di Milly Carlucci)

Se Stefano De Martino dovesse riportare Al Bano al Festival di Sanremo, per il cantante salentino si tratterebbe di un ritorno sia sul palco del teatro Ariston che al centro del mondo dello spettacolo, nonché in prima serata su Rai 1. Parallelamente alla sua carriera musicale, però, il nome di Al Bano è già tornato a fare discutere per l’ennesimo periodo di nervi tesi con Romina Power. "Romina ha scelto la sua strada, io ho avuto il coraggio di rifarmi una vita" ha dichiarato Al Bano al Corriere, concedendo un’altra frecciata. L’ex moglie, tra l’altro, potrebbe sbarcare proprio su Rai 1 a partire dalla prossima stagione: si parla infatti di un nuovo corteggiamento da parte di Milly Carlucci, che sognerebbe di portare la cantante a Ballando con le Stelle, magari insieme a Elena Sofia Ricci.

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