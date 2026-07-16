Sanremo 2027, addio alle Nuove Proposte e taglio dei Big in gara: l’indiscrezione (clamorosa) sul nuovo Festival di De Martino Stando alle ultime indiscrezioni, il Festival sarebbe pronto a rinunciare alla sezione dedicata ai giovani. E anche il numero complessivo dei cantanti dovrebbe diminuire.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Sanremo 2027 si avvia verso la rivoluzione. La nuova kermesse affidata a Stefano De Martino, che già dovrebbe introdurre come novità la serata Eurovision, potrebbe adesso ribaltare il suo meccanismo di funzionamento con due mosse a sorpresa. A rivelarlo è Giuseppe Candela su Dagospia, che parla di un addio programmato alla sezione Nuove Proposte vista con Carlo Conti, e di una sostanziale ‘sforbiciata’ al numero dei Big in gara. Come se non bastasse, l’attento De Martino potrebbe essere al lavoro per corteggiare (lavorativamente parlando) almeno una nuova influencer di peso che sia in grado di avvicinare i più giovani a Sanremo. Ecco di chi si tratta e tutti i dettagli qui sotto.

Sanremo 2027, l’indiscrezione sul taglio dei Big e l’addio alle Nuove Proposte

Le Nuove Proposte si erano riguadagnate, nell’ultimo Sanremo di Carlo Conti, uno spazio ad hoc per la sfida tra i due artisti di Sanremo Giovani e i due emersi da Area Sanremo. Ora però il meccanismo potrebbe saltare, come ha rivelato di recente Giuseppe Candela con un’indiscrezione choc sul Festival 2027 targato Stefano De Martino.

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"Sanremo, per andare avanti si guarda indietro!", ha scritto infatti Candela, "nell’edizione 2027 condotta da Stefano De Martino sarà cancellata la sezione nuove proposte. Il vincitore di Sanremo Giovani sarà decretato il 18 dicembre e sarà inserito direttamente tra i big (come avvenuto con Baglioni e Amadeus)".

E i dettagli non sono finiti: "Come saranno selezionati i giovani? Non ci sarà un programma parallelo su Rai 2 ma lo spazio sarà quello dell’access prime time di Rai 1. In una fase di selezione pre-finale cadrà anche la distinzione tra i ragazzi in arrivo da Sanremo Giovani e quelli di Area Sanremo". Come ai tempi di Amadeus, insomma, il giovane emergente più meritevole si troverà direttamente in gara con gli altri big. E pure il numero complessivo di questi concorrenti dovrebbe diminuire drasticamente. "I Big saranno ridotti", aggiunge infatti Candela, "e il tetto al momento è fissato a 24 (23 artisti noti e il vincitore di Sanremo Giovani) ma canteranno tutte le sere, anche nella serata Eurovision".

Stefano De Martino e il ‘corteggiamento’ sospetto di Alessia Lanza

Nel frattempo, pare che il prossimo conduttore del Festival stia valutando diversi nomi giovani e freschi per avvicinare il pubblico delle nuove generazioni. Tra questi potrebbe figurare la creatore e tiktoker Alessia Lanza, che recentemente avrebbe ricevuto un ‘like’ sospetto proprio dal presentatore di Affari Tuoi. Non è chiaro al momento se i due si conoscano, e se la mossa di Stefano si un modo per avvicinarsi (o segnalare un avvicinamento) alla bella influencer anche a livello sentimentale.

C’è chi però ritiene possibile una sorta di piano per ‘reclutare’ Alessia come nuovo volto tv per svecchiare la kermesse. Già nel recente passato, altri protagonisti del web avevano condotto il Prima Festival, tra cui Mattia Stanga, Daniele Cabras e Mariasole Pollio. Alessia Lanza, forte di oltre 4 milioni di followers su Tik Tok (e più di 1 milione su Instagram) potrebbe rientrare perfettamente in questo contesto. Dopotutto la torinese classe 2000 ha già dimostrato un certo talento per i format di interviste, da quando ha lanciato nel 2023 il suo podcast di successo Mille Pare. E la presenza scenica certo non le manca. De Martino, quindi, non sarebbe affatto uno sprovveduto a puntare su di lei (magari affiancandola a nomi più esperti) per un’ulteriore rivoluzione in casa Sanremo.

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