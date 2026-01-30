Chi è Welo, il cantante di Emigrato, jingle ufficiale di Sanremo 2025: testo e significato del brano La canzone del rapper salentino, riarrangiata in chiave sanremese, è stata scelta come jingle ufficiale della kermesse: il testo.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

iPa

CONDIVIDI

Dopo Tutta l’Italia di Gabry Ponte, che ci aveva accompagnato con il suo motivetto per tutto il 75esimo Festival di Sanremo, questa edizione sarà nelle mani di Welo. Per la sua quinta volta all’Ariston, Carlo Conti ha scelto come jingle della kermesse ‘Emigrato‘, il brano del cantante leccese che era tra i concorrenti di Sanremo giovani, in cerca di conquistare un pass tra le Nuove proposte del Festival. Purtroppo per lui, però, non è riuscito a essere tra i 4 prescelti ma è comunque riuscito ad arrivare alla kermesse con la sua canzone: era infatti dicembre scorso quando il direttore artistico gli propose di trasformare Emigrato nel jingle ufficiale della 76esima edizione della competizione canora. Ed è così che, dopo una rielaborazione in chiave sanremese, il singolo di Welo con le sue sonorità e tematiche attuali ci farà compagnia per tutte e cinque le serate della gara, al via il prossimo 24 febbraio.

Chi è Welo il cantante di Emigrato, jingle ufficiale di Sanremo 2026

Sarà Emigrato di Welo la canzone jingle di Sanremo 2026. Il giovane cantante pugliese aveva partecipato a Sanremo Giovani nella speranza di essere scelto tra le Nuove proposte della 76esima edizione della kermesse, e invece a ottenere un pass è stata la sua canzone, colonna sonora di tutte e cinque le serate della competizione. Welo, nome d’arte di Manuel Mariano, è un rapper e cantautore salentino classe 1999. È una tra le nuove voci della scena urban italiana, ed è noto per i suoi testi crudi che parlano della vita di provincia, la precarietà e raccontano del forte desiderio di riscatto del Sud.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La sua carriera è iniziata da giovanissimo, quando si è avvicinato al rap e alle sonorità urban, fondando il collettivo 23.7. Poi la svolta da solista con l’uscita di ‘Pass‘, e una serie di singoli taglienti, ironici e fortemente ancorati alla sua identità territoriale. Il 2024 è l’anno più caldo per Welo, grazie al suo primo EP ufficiale, WELO WE 23, con collaborazioni importanti come il feat con Enzo Dong e Mikush e con Guè, in MY BOO.

Emigrato, testo della canzone di Welo jingle di Sanremo 2026

Emigrato perché qui lo Stato è sempre assente, ingiustificato

Emigrato perché l’impiegato è un figlio di chi fa, non dico altro

Emigrato, disgraziato, la galera non l’ha mai cambiato

Una donna del Mediterraneo

I nostri valori non sono mai in palio

Vieni da noi che balli la salsa

Scagli la pietra chi pecca

Tutti abbiamo la pancia

Comunque mai fatto cilecca

Milano ci pagano bene

Nel Salento ci pagano poco

ma i soldi non sono importanti

ci vediamo al solito posto

Emigrato, disgraziato, sfaticato

Sono questo, sottoscrivo, punto a capo

Lavorare non mi va

Adesso in piazza na na na

Poi brindiamo con i soldi di qualche invalidità

Devi scappare da qua

dicono nasci, cresci, muori

e come è bello il mare fuori

persino il cielo piange

tu portami su Marte

perché da qui devo emigrare

Brother, non mi metto in posa

bevo solo vino buono

sai che mi ha insegnato nonna

uno, vari tradizioni

due, zero tradimenti

noi giriamo sui trattori

mica stiamo a fare trading

Al mio paese è routine lavoro in nero

ma puoi dichiarare per ridarli indietro

qui è la normalità

c’è chi spera in qualcosa

che quel cosa non si sa

Emigrato, disgraziato, sfaticato

Sono questo, sottoscrivo, punto a capo

Lavorare non mi va

Adesso in piazza na na na

Poi brindiamo con i soldi di qualche invalidità

Devi scappare da qua

dicono nasci, cresci, muori

e come è bello il mare fuori

persino il cielo piange

tu portami su Marte

perché da qui devo emigrare

Pa pa pa pa

lontano dagli alligatori pa pa pa

dicono devi andare fuori

mai più stare in disparte

tu portami su Marte

perché da qui devo emigrare

pa pa pa

c’è chi fa anche due o tre lavori

pa pa pa

dicono devi andare fuori,

sempre fuori,

terra asciutta sarà un prato

con i fiori

Potrebbe interessarti anche