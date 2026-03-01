Sanremo 2026, Antonio Ricci e il trionfo di Sal Da Vinci previsto un mese prima: "Mi hanno detto che vince lui" La vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 con la sua "Per sempre sì" ha sorpreso molti, ma non Antonio Ricci, che lo aveva previsto ben prima della finale

Prima che avessimo modo di ascoltare tutte le canzoni in gara al Festival di Sanremo 2026 erano soprattutto due i nomi dati per favoriti per la vittoria finale ovvero quelli di Serena Brancale e quello del duo Fedez-Marco Masini. Con il trascorrere delle giornate i pronostici sono stati parzialmente ribaltati, pur considerando ottimi i loro brani, in tantissimi sono rimasti conquistati dal ritmo travolgente di "Per sempre sì", interpretata Sal Da Vinci, che si sentiva praticamente ovunque per le strade della città dei fiori. Questo non voleva certamente dire che il suo brano avrebbe poi trionfato, nonostante questo sia poi avvenuto, ma è stato il segno più evidente di come fosse entrata nel cuore di molti.

A poche ore dalla finale si era però registrata un’inversione di tendenza evidenziata anche dai bookmaker, che avevano iniziato a ritenere che davvero il napoletano potesse essere il più accreditato a salire sul gradino più alto del podio. In realtà, c’era chi aveva previsto tutto questo già qualche settimana fa, non si sa se solo per una semplice sensazione personale o per altri motivi: Antonio Ricci.

Sanremo 2026 e la previsione sul vincitore fatta da Antonio Ricci

Negli anni passati "Striscia la notizia" si dedicava in maniera costante al Festival di Sanremo, con tanto di coreografia modificata ad arte, che vedeva la presenza di una serie di fiori sul bancone del Tg satirico, esattamente come quelli che vedevamo sul palco dell’Ariston. Non mancavano quindi le interviste sul posto ai protagonisti, a cui si aggiungevano le previsioni su chi poi avrebbe trionfato, spesso poi confermate in occasione della proclamazione.

Il programma Mediaset ha fatto lo stesso anche recentemente, anche se non nel corso delle nuove puntate andate in onda in via eccezionale in prima serata. Ad averne parlato è stato l’ideatore della trasmissione Antonio Ricci, in un’intervista rilasciata a ‘Il Fatto Quotidiano’ che oggi non possiamo che considerare con occhi diversi. L’autore Tv, infatti, si era sbilanciato come suo solito facendo un nome ben preciso, proprio quello di Sal Da Vinci, che ha accolto il trionfo con grande commozione, per poi inginocchiarsi davanti a tutti come segno di riconoscimento per un premio che lui stesso non si sarebbe aspettato di poter ottenere.

"Mi dicono che quest’anno lo vince Sal Da Vinci, forse solo per bruciarlo", erano state le parole di Ricci, che non aveva avuto timore di esprimersi a riguardo, parlando senza mezzi termini di alcune voci che aveva sentito a riguardo.

Il diretto interessato, come è giusto che sia, si gode il suo momento, sicuramente il più bello e importante della carriera, in attesa di poter affrontare un’altra vetrina importante, quella dell’Eurovision Song Contest, a cui lui vuole partecipare, come ha confermato in conferenza stampa: "ittoria al Festival con "Per sempre sì", Sal ha raccontato la sua emozione: "L’emozione è indescrivibile. Ancora sento addosso questa carica incredibile e l’affetto che mi hanno regalato. È la vittoria di un popolo, di chi ha perseverato nel seguire un sogno. Ho fatto questo mestiere da quando avevo 7 anni, tra alti e bassi, difficoltà e sacrifici. Non è stato facile, ma questa è una vittoria per tutti quelli che, come me, vengono dal basso. L’Eurovision mi tocca profondamente, è un impegno grande e un motivo di orgoglio portare la musica italiana all’estero. Per sempre sì, l’ho detto fin dall’inizio".

Da Vinci ha avuto un pensiero anche per un collega, che è soprattutto un amico, Geolier: "Mi ha chiamato prima di entrare in sala stampa, e voglio condividere questo premio con lui, che viene dal popolo come me. La sua opera è rimasta incompiuta qui a Sanremo".

