Chi deve vincere il Festival di Sanremo 2026? Da Fedez ad Arisa e le alternative (sorprendenti): il sondaggio
Tra quote, pareri social e percezione del pubblico, non è semplice capire potrebbe vincere Sanremo 2026, ma facci sapere chi secondo te ha tutte le carte in regola nel nostro sondaggio.
La febbre per Sanremo 2026 è già altissima e, come ogni anno, prima ancora delle canzoni e dei look, la domanda che rimbalza ovunque è una sola: "Chi vincerà questa edizione del Festival?". Tra scommesse, pronostici e analisi dei social, provare a immaginare il nome che salirà sul gradino più alto del podio dell’Ariston è difficile Il meccanismo di voto, che tiene insieme sala stampa, giuria delle radio e televoto, rende il risultato finale tutt’altro che scontato. Ma oggi vogliamo sapere il vostro parere.
Sanremo 2026: chi vincerà il Festival? Tutti i favoriti
Se ci si affida alle quote, Serena Brancale parte leggermente favorita davanti a tutti, con una valutazione che la colloca come la principale candidata alla vittoria. Subito dietro, in un gruppo molto compatto, troviamo Sayf, Tommaso Paradiso e la coppia formata da Fedez e Masini, tutti indicati come possibili protagonisti assoluti della kermesse. Proprio il duo Fedez-Masini, anche alla luce del seguito social, viene spesso indicato come uno dei nomi più solidi: secondo un’analisi basata sui numeri online, se i follower fossero voti, a trionfare sarebbero senza dubbio Fedez e Marco Masini. Una lettura che rafforza l’idea di un podio molto combattuto.
Alle loro spalle, ma sicuramente in corsa, compaiono Arisa, Ditonellapiaga, Ermal Meta e Fulminacci, tutti con quote che li mantengono in una fascia di possibile sorpresa. Sono artisti capaci di intercettare pubblici diversi, dalla critica al grande pubblico, e che potrebbero beneficiare di un brano particolarmente efficace durante le serate decisive.
Tutti gli altri in gara: outsider e possibili sorprese
Subito dietro il gruppo dei favoriti troviamo Eddie Brock, seguito da Tredici Pietro, Malika Ayane e Nayt, nomi che sulla carta partono più defilati ma che potrebbero ribaltare le aspettative con una performance convincente. Nella stessa fascia si collocano Sal Da Vinci, Enrico Nigiotti, Levante, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, artisti che conoscono bene il palco dell’Ariston e che potrebbero crescere ascolto dopo ascolto.
Più staccati nelle previsioni iniziali compaiono Chiello, Dargen D’Amico e Luchè, mentre le quote si alzano ulteriormente per Patty Pravo, Bambole di Pezza, J-Ax e Mara Sattei. In coda, secondo i bookmaker, figurano Raf, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Lda e Aka 7even e Leo Gassmann, senza dimenticare Samurai Jay, nome che completa il quadro dei partecipanti di questa edizione. Eppure, la storia di Festival di Sanremo insegna che le quote iniziali spesso vengono smentite dal palco, e che anche chi parte lontano può ritrovarsi improvvisamente al centro dell’attenzione.
Vincitore Sanremo 2026, vota il sondaggio
Alla fine, la risposta a chi vincerà Sanremo 2026 arriverà solo dopo l’ultima votazione. Nel frattempo, il bello è proprio confrontarsi, discutere e provare a indovinare. Diteci la vostra partecipando al sondaggio in fondo all’articolo: secondo voi chi ha davvero le carte in regola per conquistare la vittoria sul palco dell’Ariston?
