Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Sanremo 2026, la ‘vendetta’ dei Jalisse: bis di premi (super) e rivincita su Carlo Conti

Il duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci ha ricevuto due importantissimi riconoscimenti per il lavoro svolto tra musica e televisione. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

I Jalisse a Sanremo non ci saranno nemmeno quest’anno, ma intanto si prendono una rivincita che pesa più di mille inviti (mancati). Per il duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, infatti, questo inizio 2026 è stato ricco di premi ambitissimi, che hanno suggellato una carriera più che trentennale tra musica e spettacolo. Ecco tutti i particolari qui sotto.

Sanremo 2026, la rivincita dei Jalisse su Carlo Conti

Nel giro di un finesettimana romano, i Jalisse si sono aggiudicati due dei premi più ambiti nel mondo dello spettacolo italiano. Prima alla Sala Tirreno della Regione Lazio, dove hanno ricevuto il Premio Parola d’Oro, poi nella maestosa Sala della Protomoteca al Campidoglio con il Premio Antenna d’Oro per la Tivvù 2026. Una doppietta che vale come una grande rivincita, dopo anni di beffe nella selezione degli artisti a Sanremo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

"Per chi scrive canzoni come noi", ha commentato Fabio Ricci, "autori e produttori indipendenti da sempre, è un privilegio ricevere due premi importanti dedicati alla parola e al suo significato e alla presenza in televisione". Soddisfatta anche l’altra metà del duo, Alessandra Drusian, che ha aggiunto: "La comunicazione che abbiamo sempre curato è stata e sarà sempre volta a trarre il meglio nelle cose belle che la vita ci offre, perché qualsiasi storia accaduta o fantasticata deve essere d’aiuto e da sostegno per chiunque. A noi serve per credere ancora di più in un mondo migliore e a chi ascolta può essere d’aiuto per trasformare un’esperienza negativa in speranza".

Il significato del doppio riconoscimento ai Jalisse

Il primo riconoscimento ricevuto dal gruppo, il Premio Parola d’Oro, è dedicato alla promozione di una comunicazione positiva, empatica e costruttiva. In un’epoca di social ‘urlati’ e talk show a colpi di rissa, il fatto che la giuria abbia scelto proprio i Jalisse la dice lunga sull’importanza della loro musica. E sul valore che le loro parole hanno in un panorama odierno così impoverito.

Il secondo premio, invece, è una celebrazione dell’impegno dei Jalisse sul piccolo schermo. Il Premio Antenna d’Oro per la Tivvù sancisce infatti la capacità del duo di coniugare in tv professionalità, rispetto del pubblico e talento nell’emozionare. Un merito che sembra essere sfuggito, purtroppo, agli ultimi direttori artistici del Festival di Sanremo. Ma dopotutto quella del gruppo è la rivincita gentile di una coppia che non ha mai abbracciato il vittimismo: hanno continuato a scrivere, autoprodursi, fare concerti, crescere una famiglia e, ogni tanto, ricordare a tutti che sì, loro un Festival lo hanno comunque già vinto. Contro ogni pronostico.

Potrebbe interessarti anche

Sanremo 2026, Jalisse contro Carlo Conti: “Aveva scelto un nostro brano, poi...”, il retroscena del suggerimento 'tradito'

Sanremo 2026, Jalisse contro Carlo Conti: “Aveva scelto un nostro brano, poi...”, il retroscena del suggerimento 'tradito'

Un confronto diretto, in cui la coppia musicale ripercorre la nuova esclusione dal F...
Fabio dei Jalisse a La Volta Buona senza la moglie: "Operata dopo 5 anni di problemi, è stata la botta finale"

Fabio dei Jalisse a La Volta Buona senza la moglie: "Operata dopo 5 anni di problemi, è stata la botta finale"

Un'assenza spiegata in diretta accende i riflettori sul dramma della star dei Jaliss...
Quando esce Elle? Annuncio bomba sulla serie prequel di La rivincita delle bionde

La rivincita delle bionde avrà una serie: Amazon Prime Video riporta Elle Woods agli anni del liceo

La rivincita delle bionde sta per tornare con un nuovo capitolo che racconterà gli a...
Rosario Fiorello

Fiorello ‘scomoda’ il Papa a La Pennicanza e bacchetta Carlo Conti: “Io i Jalisse li avrei presi”  

Nella puntata di oggi, martedì 9 dicembre, lo showman Rai è stato raggiunto in studi...
La Signora in Giallo, annunciato il regista che farà di Jamie Lee Curtis la nuova Jessica Fletcher

La Signora in Giallo, scelto il regista dei record: chi trasformerà Jamie Lee Curtis in Jessica Fletcher

La Signora in giallo tornerà con un nuovo capitolo che vedrà Jamie Lee Curtis nei pa...
Rosario Fiorello

La Pennicanza, Fiorello tira una stoccata a Carlo Conti: “Ecco dove si è tatuato la faccia di Amadeus…”

Nella puntata di oggi, mercoledì 26 novembre, lo showman Rai ha spoilerato altri cin...
Sanremo 2026, Serena Brancale diventa la favorita e Morgan sbarca con il toto-squalifica

Sanremo 2026, quote ribaltate: Serena Brancale favorita e arriva il toto-squalifica con Morgan

Dopo l'annuncio dei duetti, gli equilibri sono cambiati e ora è l'artista pugliese a...
Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni

Sanremo 2026, Pieraccioni e Panariello su Carlo Conti: "È impazzito", la bordata dopo l'annuncio di Can Yaman

Il duo di amici attacca bonariamente il direttore artistico di Sanremo, dando il via...
Rosario Fiorello

Sanremo 2026, la stoccata di Fiorello a Carlo Conti: “È subdolo, non gli importa dei cantanti”

Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha commentato con ironia le s...

Personaggi

Maria Rosa Petolicchio

Maria Rosa Petolicchio
Michele Ballo

Michele Ballo
Valentina Pesaresi

Valentina Pesaresi
Eva Herzigova

Eva Herzigova

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963