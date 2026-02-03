Sanremo 2026, la ‘vendetta’ dei Jalisse: bis di premi (super) e rivincita su Carlo Conti
Il duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci ha ricevuto due importantissimi riconoscimenti per il lavoro svolto tra musica e televisione. Ecco i dettagli.
I Jalisse a Sanremo non ci saranno nemmeno quest’anno, ma intanto si prendono una rivincita che pesa più di mille inviti (mancati). Per il duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, infatti, questo inizio 2026 è stato ricco di premi ambitissimi, che hanno suggellato una carriera più che trentennale tra musica e spettacolo. Ecco tutti i particolari qui sotto.
Sanremo 2026, la rivincita dei Jalisse su Carlo Conti
Nel giro di un finesettimana romano, i Jalisse si sono aggiudicati due dei premi più ambiti nel mondo dello spettacolo italiano. Prima alla Sala Tirreno della Regione Lazio, dove hanno ricevuto il Premio Parola d’Oro, poi nella maestosa Sala della Protomoteca al Campidoglio con il Premio Antenna d’Oro per la Tivvù 2026. Una doppietta che vale come una grande rivincita, dopo anni di beffe nella selezione degli artisti a Sanremo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
"Per chi scrive canzoni come noi", ha commentato Fabio Ricci, "autori e produttori indipendenti da sempre, è un privilegio ricevere due premi importanti dedicati alla parola e al suo significato e alla presenza in televisione". Soddisfatta anche l’altra metà del duo, Alessandra Drusian, che ha aggiunto: "La comunicazione che abbiamo sempre curato è stata e sarà sempre volta a trarre il meglio nelle cose belle che la vita ci offre, perché qualsiasi storia accaduta o fantasticata deve essere d’aiuto e da sostegno per chiunque. A noi serve per credere ancora di più in un mondo migliore e a chi ascolta può essere d’aiuto per trasformare un’esperienza negativa in speranza".
Il significato del doppio riconoscimento ai Jalisse
Il primo riconoscimento ricevuto dal gruppo, il Premio Parola d’Oro, è dedicato alla promozione di una comunicazione positiva, empatica e costruttiva. In un’epoca di social ‘urlati’ e talk show a colpi di rissa, il fatto che la giuria abbia scelto proprio i Jalisse la dice lunga sull’importanza della loro musica. E sul valore che le loro parole hanno in un panorama odierno così impoverito.
Il secondo premio, invece, è una celebrazione dell’impegno dei Jalisse sul piccolo schermo. Il Premio Antenna d’Oro per la Tivvù sancisce infatti la capacità del duo di coniugare in tv professionalità, rispetto del pubblico e talento nell’emozionare. Un merito che sembra essere sfuggito, purtroppo, agli ultimi direttori artistici del Festival di Sanremo. Ma dopotutto quella del gruppo è la rivincita gentile di una coppia che non ha mai abbracciato il vittimismo: hanno continuato a scrivere, autoprodursi, fare concerti, crescere una famiglia e, ogni tanto, ricordare a tutti che sì, loro un Festival lo hanno comunque già vinto. Contro ogni pronostico.
Potrebbe interessarti anche
Sanremo 2026, Jalisse contro Carlo Conti: “Aveva scelto un nostro brano, poi...”, il retroscena del suggerimento 'tradito'
Un confronto diretto, in cui la coppia musicale ripercorre la nuova esclusione dal F...
Fabio dei Jalisse a La Volta Buona senza la moglie: "Operata dopo 5 anni di problemi, è stata la botta finale"
Un'assenza spiegata in diretta accende i riflettori sul dramma della star dei Jaliss...
La rivincita delle bionde avrà una serie: Amazon Prime Video riporta Elle Woods agli anni del liceo
La rivincita delle bionde sta per tornare con un nuovo capitolo che racconterà gli a...
Fiorello ‘scomoda’ il Papa a La Pennicanza e bacchetta Carlo Conti: “Io i Jalisse li avrei presi”
Nella puntata di oggi, martedì 9 dicembre, lo showman Rai è stato raggiunto in studi...
La Signora in Giallo, scelto il regista dei record: chi trasformerà Jamie Lee Curtis in Jessica Fletcher
La Signora in giallo tornerà con un nuovo capitolo che vedrà Jamie Lee Curtis nei pa...
La Pennicanza, Fiorello tira una stoccata a Carlo Conti: “Ecco dove si è tatuato la faccia di Amadeus…”
Nella puntata di oggi, mercoledì 26 novembre, lo showman Rai ha spoilerato altri cin...
Sanremo 2026, quote ribaltate: Serena Brancale favorita e arriva il toto-squalifica con Morgan
Dopo l'annuncio dei duetti, gli equilibri sono cambiati e ora è l'artista pugliese a...
Sanremo 2026, Pieraccioni e Panariello su Carlo Conti: "È impazzito", la bordata dopo l'annuncio di Can Yaman
Il duo di amici attacca bonariamente il direttore artistico di Sanremo, dando il via...