Sanremo 2026, Valerio Scanu al veleno (di nuovo) su chi usa l'autotune: "Potrei rischiare una querela"
Il vincitore di Sanremo 2010 ha commentato le performance dell’ultimo Festival scagliandosi contro Raf, Patty Pravo, Elettra Lamborghini e altri artisti.
Il Festival di Sanremo 2026 è ormai giunto al termine, ma i commenti e le opinioni su ciò che abbiamo visto e sentito continuano senza sosta. Ospite al podcast Non è la Tv di FanPage, il cantante Valerio Scanu ha commentato le performance di big e ospiti dell’ultimo Festival, lasciandosi andare a molteplici frecciate velenose soprattutto nei confronti di chi ha utilizzato l’autotune per migliorare la propria voce sul palco dell’Ariston. Ecco le sue parole.
Sanremo 2026, Valerio Scanu: "Autotune di insospettabili"
Nel corso del podcast Non è la Tv, Valerio Scanu è stato chiamato a commentare le performance dei cantanti di Sanremo 2026. Partendo dai grandi ospiti invitati da Carlo Conti, il cantante ha affermato: "Alicia Keys non mi è piaciuta per nulla, ha cantato malissimo. Sarà L’Aurora l’ha fatta male, è stata proprio… però non si può dire. Tecnicamente era spesso crescente. Achille Lauro aveva l’autotune e pure a bomba, in maniera spudoratissima, sembrava Cher in Believe". Parole al veleno che sottolineano ancora una volta il disprezzo del vincitore di Sanremo 2010 verso chi utilizza effetti come l’autotune per migliorare la propria voce.
"Potrei dire delle cose per le quali potrei rischiare l’ennesima querela. Infatti non vorrei fare i nomi – ha aggiunto il cantante proprio sul tema ‘autotune’ a Sanremo 2026, per poi entrare ancor più nello specifico – Raf? Non c’è solo Raf, ma altri cantanti insospettabili. Elettra Lamborghini? Credo di sì, ma io parlo di insospettabili. Ho sentito delle esibizioni ritoccate in maniera importante. Patty Pravo? Beh, diciamo che lei ha cantato bene, rispetto a come canta di solito. Non dico che abbiano usato l’autotune, ma ho sentito dei netti miglioramenti ed è come quando vedi quelle foto post-prodotte e pensi ‘ma questa che ha fatto?!’. Poi scopri che hanno scaricato FaceApp".
Sanremo 2026, Valerio Scanu al veleno contro Fedez
Questa non è certo la prima volta che il cantante Valerio Scanu si scaglia contro chi utilizza l’autotune con commenti al veleno, dato che negli ultimi anni è già successo molte altre volte sia nei confronti di Amici che delle precedenti edizioni di Sanremo. Questa volta, però, il cantante non le ha risparmiate proprio a nessuno. Su Fedez, che pare abbia preso lezioni di canto da Luca Jurman prima di partecipare al Festival, Scanu ha sentenziato: "Se è migliorato grazie a Jurman? Io credo che fare lezioni di canto a poche settimane da Sanremo sia come se io adesso andassi a prendere lezioni da Rocco Siffredi per girare a Pasqua uno dei suoi film. […] Se a Sanremo Fedez ha cantato intonato? Intonare per lui è come per me mettere in pratica lezioni di diplomazia. Non capisco, anche perché Jurman quando sente le mie esibizioni mi fa nero, mi dice delle cose assurde".
Sempre secondo Scanu, a stare ben lontani dal ‘mostro’ autotune sarebbero invece stati Masini, Serena Brancale, Arisa, Tommaso Paradiso, Levante e Malika Ayane.
