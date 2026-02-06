Sanremo 2026, Trigno (escluso) non si arrende al ‘no’ di Carlo Conti: “Meglio così, una manna dal cielo” Il cantante ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha svelato di essere stato scartato dalla lista dei 30 ‘Big’ che parteciperanno al Festival: il retroscena

Trigno svela la verità. Sanremo 2026 si fa sempre più vicino e, al termine delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, tutti gli occhi saranno puntati sul teatro Ariston. Chi vincerà la 76esima edizione del Festival della canzone italiana? Tra i 30 ‘Big’ in gara ci sono anche alcuni ex volti di Amici (che al Festival vantano una tradizione vincente), ma tra questi non ci sarà Trigno. Il cantante ed ex allievo della scuola di Maria De Filippi ha rivelato di essere stato ‘scartato’ da Carlo Conti, ma anche di avere reagito bene all’esclusione. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Sanremo 2026, Trigno scartato: il retroscena dell’ex Amici di Maria De Filippi

"Sanremo è lì, io c’ho provato e non mi vergogno a dirlo" ha confessato Trigno – Pietro Bagnadentro all’anagrafe – nel corso di una diretta su TikTok con lo speaker radiofonico Alvise Salerno. Secondo classificato (dietro al ballerino Daniele Doria) e vincitore della categoria Canto dell’ultima edizione di Amici, il cantante ha rivelato di essere rimasto fuori dalla lista dei 30 ‘Big’ annunciati da Carlo Conti al Tg1 lo scorso 30 novembre. Gli ex allievi della scuola di Maria De Filippi – come detto – vantano una certa tradizione al Festival, dove hanno trionfato Marco Carta, Valerio Scanu, Emma Marrone e, più recentemente, Angelina Mango, oltre ai tantissimi podi come nel caso di Annalisa. Quest’anno, però, non ci saranno nuovi volti (Trigno era sicuramente il più atteso) dall’ultima edizione di Amici, bensì solo i ritorni di Enrico Nigiotti, Mara Sattei, LDA e Aka7even, che hanno tutti già calcato il palco del teatro Ariston.

La reazione di Trigno al ‘no’ di Carlo Conti per il Festival: cosa ha detto

Dopo avere raccontato dell’esclusione da Sanremo 2026, Trigno ha parlato anche delle sue personali emozioni dopo il ‘no’ di Carlo Conti. "Ovvio, all’inizio un po’ mi è dispiaciuto" ha ammesso il cantante ex Amici che, tuttavia, ha colto l’aspetto positivo in questa mancata occasione: "Forse, pensandoci un attimo, è stato meglio così, quasi una manna dal cielo". Stando alle sue parole, Trigno avrebbe presentato un pezzo che non oggi non ritiene adatto: "Diciamo che non era il momento. Io il pezzo attualmente non lo farei uscire, c’ho ripensato tanto". In sostanza, dunque, l’ex allievo di Amici è pronto a dare il tutto per tutto quest’anno per migliorarsi e, già a partire dall’anno prossimo, non esclude la possibilità di riprovare a sbarcare a Sanremo: "Ho avuto un momento di down, però ho pensato tanto a quello che voglio da me e dalla mia musica. Subito dopo ho fatto dei live e ho avuto una bella risposta dal pubblico. Sanremo è una cosa che voglio fare, non mi precludo di fare. Quando sarà il momento giusto ci riproverò".

