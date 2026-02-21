Sanremo 2026, Tredici Pietro al Festival (senza l’aiuto di papà Morandi): testo e significato di "Uomo che cade" Il rapper debutterà sul palco dell’Ariston con un brano che racconta la capacità di rialzarsi e rimediare dopo una caduta: scopriamo di più.

È ormai iniziato il conto alla rovescia per l’inizio del Festival di Sanremo 2026, e tra i Big in gara troviamo proprio Tredici Pietro, figlio dell’iconico Gianni Morandi. Il rapper debutterà per la prima volta sul palco dell’Ariston con il brano Uomo che cade e lui stesso si è più volte detto commosso per aver raggiunto il tanto agognato palco sanremese con il solo aiuto delle sue forze. Tredici Pietro, infatti, non si è mai aggrappato al ‘nome’ del padre, sottolineando di non amare le raccomandazioni. "Io provo solamente a essere Pietro e a non essere il figlio di Gianni Morandi", ha dichiarato proprio lui a La Stampa, e il Festival di Sanremo sarà proprio il luogo giusto per dimostrare il suo talento. Prima, però, scopriamo testo e significato del suo brano.

Tredici Pietro, il significato del brano "Uomo che cade"

A Sanremo 2026, Tredici Pietro porterà Uomo che cade, un brano che già dal titolo esprime e svela il suo tema centrale. "La canzone parla di una relazione, ma in realtà parla di me, di te, di tutti. Chi segue i propri sogni è destinato a cadere e a farsi male, però va bene così: la vita è fatta soprattutto di cadute. I successi si contano sulle dita di una mano, ma anche i nostri modelli sono persone che sono inciampate: se ci pensiamo bene, Michael Jordan ha sbagliato più canestri di quanti ne ha centrati", ha raccontato il rapper bolognese a Tv Sorrisi e Canzoni.

A parlare del significato più profondo di Uomo che cade era stato sempre il rapper in occasione della presentazione del brano con Carlo Conti su Rai 1. "Questa canzone parla, per il poco che so io, della vita, perché io sono un ragazzino, credo di avere capito che è tutto nella corsa, è tutto nel percorso, nel cercare le cose. E poi abbiamo questo brutto vizio, noi esseri umani, di non accontentarci. E in qualche modo di ricadere e ricominciare. Quindi parla di oggi, e di vivere".

Tredici Pietro, il testo del brano sanremese "Uomo che cade"

L’imbarazzo che ci sarà tra noi due questa sera sarà bellissimo Lo aspetto come l’ultima cena Sarai bellissima ma è il minimo che aspetto da te Sarà anche colpa del tuo aspetto Ma di me non ho rispetto E mi sporco Sotto la pelle Ho gli interni neri come una Mercedes Tu ti sporchi A restare con me e, Chiusa in uno specchio, C’è tutto il tuo riflesso e… e Cambi forma Alle parole Come il fumo alle feste Muovi tutto ciò che è attorno Come un Dio della notte Io per te potrei anche perdermi in un gioco di niente Ma se ti farà male allora non pensare Chiudimi la porta in faccia Se rivedermi piangere un po’ ti rilassa Dimmi che hai troppe Cose da dire Cose da fare Fogli bruciare Per rimanere ferma a guardare L’uomo che cade, l’uomo che cade Se solo tu Se solo sapessi che voglio soltanto che resti Andassi via Di questi palazzi non vedo che spenti riflessi Dalla città (dalla città) Che non riposa mai (che brucia ormai) Forse sapresti chi sei Tu sei la fine del film La grande esplosione La notte che conquista il giorno un nuovo colore Sei la lama Trafitta E io il tuo polmone Ma se ti farà male allora non pensare Chiudimi la porta in faccia Se rivedermi piangere un po’ ti rilassa Dimmi che hai troppe Cose da dire Cose da fare Fogli bruciare Per rimanere ferma a guardare L’uomo che cade, l’uomo che cade E faccio un’altra figuraccia Come un bambino scivolato in una piazza A volte siamo bravi a sparire Per non rischiare Di farci male Se guardi su c’è un uomo che cade, L’uomo che cade, un altro che cade Se solo tu Andassi via Dalla città che fotte l’anima Forse potresti sì forse puoi Chiudermi la porta in faccia Se rivedermi al Margine ti scioglie l’ansia Dimmi che hai troppe cose da dire Cose da fare Fogli bruciare Per rimanere ferma a guardare L’uomo che cade, l’uomo che cade E faccio un’altra figuraccia Come un bambino scivolato in una piazza A volte siamo bravi a sparire Per non rischiare Di farci male Se guardi su c’è un uomo che cade, L’uomo che cade, un altro che cade.

