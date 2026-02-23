Sanremo 2026, tragedia sfiorata per la troupe Rai. La testimonianza choc: “Pensavo fossero morti”
Un van con a bordo inviati del programma La Volta Buona si è schiantato in autostrada con un'altra auto. Colpiti anche i membri della band Animeniacs. Ecco i dettagli.
Poteva essere una tragedia, ma è rimasto soltanto un grande spavento. A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, la troupe del programma di Rai 1 La Volta Buona è stata coinvolta in un grave incidente stradale, avvenuto mentre il gruppo si dirigeva da Genova verso la città dei fiori. A raccontare l’accaduto è stata l’inviata Rosanna Cacio, presente al momento dell’impatto all’interno del van della Rai. Ecco qui sotto tutti i dettagli della storia.
Sanremo 2026, l’incidente in autostrada e il racconto di Rosanna Cacio
A bordo del van della Rai, diretto da Genova a Sanremo, viaggiavano quattro persone: l’inviata Rosanna Cacio, un filmmaker e due autori del programma La Volta Buona. Una squadra al completo, che avrebbe dovuto raggiungere in sicurezza la città della kermesse per raccontare il Festival nel corso della settimana. Ma un terribile schianto in autostrada ha rischiato di mandare tutto all’aria.
Secondo quanto raccontato dalla stessa Cacio, in un’intervista rilasciata al Tirreno, il mezzo della Rai procedeva a una velocità eccessiva nonostante i passeggeri avessero già chiesto all’autista di rallentare. Poi, improvvisamente, all’interno della galleria il van ha tamponato un veicolo che stava procedendo davanti a loro. L’impatto è stato violentissimo. "Tanta paura ma alla fine, ringraziando il cielo, è andato tutto bene",ha raccontato la Cacio, "in piena galleria il nostro van ha tamponato un altro mezzo che è schizzato via e si è ribaltato. Le foto parlano chiaro".
L’altra auto coinvolta nell’impatto trasportava i membri della band pisana Animeniacs, anche loro diretti a Sanremo per un’esibizione prevista durante la settimana. "Purtroppo i ragazzi della band", ha spiegato l’inviata de La Volta Buona, "erano rimasti intrappolati dentro la loro auto. Tre ragazzi sono riusciti a uscire dai finestrini posteriori, mentre una ragazza è rimasta incastrata dentro, liberata dai vigili del fuoco e consegnata al personale del 118 per le cure".
La dinamica dell’incidente che ha coinvolto la troupe Rai
Rosanna Cacio ha quindi descritto con parole durissime la scena che si è trovata davanti: "Quando ho visto la macchina ribaltata ho pensato che fossero tutti morti, la situazione era davvero agghiacciante". Per fortuna, poco dopo lo schianto la giornalista ha avuto modo di sentire di persona il cantante della band, Daniel Fantini. "Mi ha detto che avrebbero suonato comunque anche tutti incerottati col collare, perché volevano riscattarsi dopo lo spavento, come se la loro fosse la giornata numero uno di una nuova vita. Questo è stato bellissimo e mi ha colpito molto". Poi la conclusione: "Poteva essere davvero una tragedia. Siamo qui a raccontarlo, questo è l’importante".
