Sanremo 2026, la prima lista del cast (bomba): Bocelli, Paradiso e una leggenda italiana
Tanti i potenziali nomi degli artisti che potrebbero partecipare al prossimo Festival della musica italiana: ecco le ultime ipotesi ei rumors sorprendenti.
Continua il toto-nomi per il prossimo Festival di Sanremo 2026, che vedrà di nuovo come direttore artistico l’eclettico Carlo Conti. Negli ultimi mesi sono già state fatte diverse ipotesi sugli artisti che potrebbero calcare il palco dell’Ariston per la kermesse musicale, ma nelle ultime ore sono emersi nuovi rumors veramente sorprendenti, che comprendono attesissimi ritorni e vere leggende della musica: scopriamo di più.
Sanremo 2026, il toto-nomi è una vera bomba
Le ultime ipotesi sul cast di Sanremo 2026 arrivano da Massimiliano Longo di All Music Italia, che nelle ultime ore ha rivelato l’ipotetica lista di quelli che potrebbero essere gli artisti in gara secondo i rumors emersi in questi giorni. Secondo quanto riportato, uno dei ritorni più attesi sul palco dell’Ariston potrebbe essere quello di Angelina Mango, da poco tornata sul palco in occasione di un concerto di Olly. Ma accanto a lei si ipotizzano anche altri attesissimi ritorni per ciò che riguarda la quota più giovane: Alfa, Blanco, Mahmood, Sarah Toscano, Leo Gassmann, Virginio, Settembre, Sangiovanni, Tananai, LDA e Aka7even.
Secondo la lista bomba di All Music Italia, a questi nomi potrebbero poi aggiungersi anche altri artisti amatissimi come Serena Brancale, Arisa, Anna Tatangelo, Malika Ayane, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, Ermal Meta, Enrico Nigiotti, Sal Da Vinci, Eugenio in Via di Gioia, Tommaso Paradiso, Fedez e Marco Masini. Grandi nomi che hanno già calcato il palco di Sanremo con ottimi risultati e che potrebbero dare vita a una kermesse dagli ascolti spettacolari.
Festival di Sanremo 2026, grandi sorprese e leggende nel cast: le ipotesi
Ma ovviamente non finisce qui, perché se fino a d’ora l’ipotetica lista di artisti in gara a Sanremo 2026 ha rivelato grandi ritorni, le vere soprese in realtà devono ancora arrivare. Nella lista di All Musica Italia emergono infatti alcuni nomi di vere leggende della musica che potrebbero essere pronte a ritornare sul palco dell’Ariston dopo diverso tempo. Tra queste l’iconico Fausto Leali e l’inimitabile Patty Pravo. Ma le sorprese non finiscono qui, perché tra i possibili nomi emerge anche quello di California, ovvero uno dei membri dei Coma-Cose che questa volta potrebbe partecipare come solista.
E come non citare l’ipotetico ritorno di Benji e Fede dopo il lungo periodo di separazione, l’approdo in Italia di Tommy Cash, che con la sua Espresso Macchiato ha creato non poco scompiglio durante l’ultimo Eurovision, e il debutto in gara di Matteo Bocelli, figlio d’arte amatissimo. Tra i rumors si parla però anche di una coppia bomba che potrebbe veramente stravolgere tutto: Tiziano Ferro e Madame. Infine, doveroso citare anche ipotetici nomi come Emma Nolde e Motta, Cioffi, Ste, Amara, Luchè e La Niña. Insomma, un toto-nomi già di per sé spettacolare che, almeno per ora, promette davvero grandi sorprese.
