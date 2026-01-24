Sanremo 2026, Tommaso Paradiso canta 'I romantici': significato e testo della canzone che può vincere il Festival
Il cantante, ex membro dei Thegiornalisti, sarà in gara al Festival con un pezzo che parla d'amore e di "Cose vere".
Il 76esimo Festival di Sanremo si avvicina a grandi falcate. L’organizzazione delle kermesse, on air dal 24 al 28 febbraio prossimo, sta procedendo a pieno ritmo e a Roma sono perfino iniziate le prove generali del 30 big in gara con tanto di orchestra al seguito. Tra gli artisti che si stanno recando all’Auditorium Rai del Foro Italico per vedere come suona il brano dal vivo, anche Tommaso Paradiso con la sua ‘I romantici’, brano con cui gareggerà per la prima volta alla kermesse. Stando a quanto trapela dai bookmaker, inoltre, l’ex dei Thegiornalisti è anche dato come favorito per la vittoria: secondo Snai, infatti, Paradiso è dato come possibile vincitore con quota a 5 (per Sisal a 4), seguito a stretto giro solo da Fedez e Masini (6), e Arisa (8). Per il suo esordio all’Ariston c’è veramente tanta attesa, così come per il suo inedito che porta la firma di Davide Petrella e Davide Simonetta, oltre che del cantante stesso. "È la canzone giusta per Sanremo", aveva dichiarato nella clip di presentazione diffusa sui canale social della Rai. Vediamo di cosa parla e il significato del testo.
‘I romantici’, testo e significato del brano di Tommaso Paradiso a Sanremo
"La canzone che porto a Sanremo si intitola I romantici ed è una dedica, specialmente una dedica d'amore". Così Tommaso Paradiso ha presentato il brano con cui debutterà per la prima volta a Sanremo. Per l'ex membro dei Thegiornalisti, solista dal 2019, questo è infatti un debutto assoluto sul palco dell'Ariston: "Mi ha fatto pensare che fosse la canzone giusta per Sanremo il fatto che è una delle canzoni più sincere che abbia mai scritto – ha poi aggiungo nella breve clip Rai di presentazione -. L'ho scritta di getto e parla di cose vere". Un brano che racconta l'amore, quindi, con tutte le sue sfaccettature. Poi una breve dichiarazione sul suo stato d'animo e le emozioni a pochissimo dall'inizio del Festival: "Eh, questo esordio come lo vivo… Non lo so. Non vorrei pensarci fino a che non starò su quel palco. Anzi, quei cinque minuti prima che precedono la messa in onda". Infine, la parola chiave che ha anticipato è stata 'Davvero', una sorta di modo per sottolineare la verità dentro il pezzo.
