Sanremo, l’Ariston invoca De Martino conduttore. E il siparietto tra Carlo Conti e De Lucia lo conferma: “Sono Affari Suoi” Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, lo sketch tra Carlo Conti e De Lucia in versione 'Maria De Filippi' scatena l’Ariston: coro per De Martino alla conduzione 2027.

Alla fine della terza serata del Festival di Sanremo 2026 (QUI le pagelle), quando ormai l’attenzione era tutta puntata sulla classifica provvisoria, sul palco dell’Teatro Ariston è andato in scena uno sketch destinato a far discutere. Protagonisti: Carlo Conti e l’imitatore Vincenzo De Lucia nei panni di Maria De Filippi.

Un siparietto ironico, costruito tra frecciate, allusioni e battute pungenti, che ha riacceso con forza il toto-nomi sul prossimo conduttore di Sanremo. E in cima alla lista, ancora una volta, c’è lui: Stefano De Martino.

Sanremo, il siparietto tra Carlo Conti e la "Maria De Filippi" di De Lucia

Subito dopo l’esibizione di Sayf e prima di annunciare la classifica provvisoria della terza serata (QUI la Top Five), Conti viene raggiunto dalla "Maria De Filippi" interpretata da De Lucia, sulle note di C’è posta per te. "Queen Mary" entra in scena con alcune "buste" da consegnare al direttore artistico. La prima è una multa per eccesso di velocità: "Perché stai conducendo troppo velocemente", dice ironicamente, facendo riferimento alle polemiche sui ritmi serrati imposti da Conti al Festival. Poi arriva un "pacco" da parte di Al Bano: una bottiglia di vino della sua tenuta… "col cianuro". Una battuta che allude alle critiche rivolte dal cantante pugliese a Conti dopo l’ennesima esclusione da Sanremo.

Non manca un riferimento ad Amadeus, il conduttore che ha guidato il Festival per cinque edizioni consecutive, dal 2020 al 2024, prima di lasciare la tv pubblica per approdare al Nove. "Cara Rai siamo stati tanto bene insieme lo so sono andato via io, ma ci ho ripensato: non pensavo che nove fossero anche il numero degli spettatori", recita la finta lettera anonima, con chiaro riferimento agli ascolti non esaltanti della nuova avventura sull’ammiraglia del gruppo Discovery.

Sanremo, De Martino al Festival 2027: "Sono Affari Suoi"

Il momento più virale arriva però quando la "De Filippi" legge una lettera destinata al conduttore del Festival del 2027: "Non si sa ancora chi sarà, quindi non c’è scritto". Dal pubblico dell’Ariston si alza più di una voce: "Stefano!". Il riferimento è chiarissimo a Stefano De Martino, da mesi indicato come il favorito per raccogliere l’eredità di Conti, che ha già annunciato come questa sarà la sua ultima edizione alla conduzione.

De Lucia rincara la dose parlando di una "fornitura di crocchette per cani a nome Gennarino e un vestito da ballerina (Martina Miliddi, ndr)", alludendo ai personaggi simbolo del game show Affari Tuoi. E chiude con una battuta eloquente: "Vabbé, lo scopriremo… sono Affari Suoi". Carlo Conti, con un sorriso e un filo d’imbarazzo, sta al gioco: "Sì sì, lo scopriremo".

Le ultime mosse della Rai

Ironia a parte, il siparietto su De Martino al Festival suona come una vera e propria investitura ufficiosa. In un contesto come quello dell’Ariston, dove ogni parola è pesata e osservata con attenzione dai vertici Rai, difficilmente un riferimento così diretto sarebbe passato inosservato.

Le alternative? I nomi che circolano sono quelli di Antonella Clerici, Milly Carlucci o persino un clamoroso ritorno di Amadeus. Ma oggi, più che mai, la sensazione è che Sanremo 2027 finirà nelle mani dell’ex marito di Belen. E il siparietto della terza serata sembra averlo confermato davanti a milioni di telespettatori.

