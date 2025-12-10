Sanremo 2026, svelato il PrimaFestival con tre conduttrici. Chi ha scelto Carlo Conti Stando a recenti indiscrezioni, tre note speaker e presentatrici dovrebbero condurre il programma che precede la kermesse. Ecco di chi si tratta e tutti i retroscena.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Sanremo 2026 avrà un PrimaFestival tutto al femminile. Stando alle ultime indiscrezioni, sembra infatti che alla guida del programma che precede ogni serata della kermesse si saranno Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi. Tre volti già legati al mondo sanremese – grazie al lavoro svolto nella commissione musicale di Sanremo Giovani 2025 – che prenderanno il posto dei predecessori Gabriele Corsi, Bianca Guaccero e Mariasole Pollio. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Sanremo 2026, la scelta di Carlo Conti per il PrimaFestival

Il PrimaFestival è il tassello che apre ogni serata del Festival di Sanremo, una striscia breve ma strategica che introduce clima, ospiti e curiosità prima dell’ingresso ufficiale degli artisti sul palco dell’Ariston. Nel 2026, andrà in onda dal 24 al 28 febbraio, e stando alle ultime indiscrezioni diffuse da Adnkronos dovrebbe essere condotto da tre donne: Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi. Dopo l’edizione affidata a Gabriele Corsi, Bianca Guaccero e Mariasole Pollio, il testimone passerà dunque a un trio inedito di conduttrici, che il pubblico ha già imparato a conoscere in altri contesti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Secondo quanto anticipato, la decisione del direttore artistico Carlo Conti sarebbe arrivata anche in virtù dell’ottimo lavoro svolto da Stokholma, Rey e Moslehi all’interno della commissione che ha selezionato i 24 artisti di Sanremo Giovani 2025. La loro presenza nel pre-show sanremese, quindi, sarà la naturale prosecuzione di un ruolo centrale già svolto dietro le quinte.

Chi sono Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi

Ema Stokholma è una delle voci più riconoscibili di Rai Radio 2, oltre che conduttrice tv e dj molto vicina al mondo del Festival. Da anni, la Stokholma commenta Sanremo dai backstage radiofonici e ha già calcato il palco dell’Ariston come co-conduttrice del PrimaFestival in passate edizioni. Il suo profilo unisce competenza musicale, esperienza e dimestichezza con il linguaggio dei social. Elementi preziosi per raccontare anche al pubblico più giovane ciò che accade dietro le quinte della kermesse.

Carolina Rey arriva invece da una carriera che mescola recitazione e conduzione: attrice di cinema e tv, volto noto di programmi Rai, lo scorso anno è stata inviata di Uno Mattina proprio da Sanremo, seguendo da vicino la manifestazione con collegamenti quotidiani. La sua esperienza ‘sul campo’, tra conferenze stampa e backstage, la rende quindi una guida ideale per accompagnare il pubblico dentro l’atmosfera del Festival.

Manola Moslehi, infine, è una speaker e conduttrice radiofonica (nota soprattutto per il lavoro a Radio 105) e in passato è stata anche concorrente ad Amici. La sua doppia anima di cantante e speaker le permette di dialogare con gli artisti da pari a pari, cogliendo sfumature musicali e umane che spesso non emergono nelle interviste più formali.

Potrebbe interessarti anche