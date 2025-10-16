Trova nel Magazine
Sanremo 2026, svelato il nuovo regolamento. La scelta (giustissima) di Carlo Conti: cosa cambia

Tre giurie, 26 Big e serata delle cover e duetti al venerdì: svelata la formula della 76esima edizione del Festival della canzone italiana: tutti i dettagli

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Carlo Conti cala il pokerissimo e raggiunge Amadeus. Il prossimo febbraio, infatti, il conduttore debutterà al timone del suo quinto Festival di Sanremo. Nella giornata di oggi giovedì 16 ottobre è stato svelato il nuovo regolamento della 76esima edizione del Festival della canzone italiana che si terrà al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026. Scopriamo tutte le novità nel dettaglio.

Sanremo 2026: il nuovo regolamento di Carlo Conti, cosa cambia

Tre giurie, 26 ‘Big’ in gara e serata delle cover che avrà una classifica a parte. Alla guida della sua seconda edizione del Festival di Sanremo consecutiva (la quinta in totale, raggiunto Amadeus), Carlo Conti ha scelto una formula all’insegna della continuità per quella che sarà la 76esima edizione della kermesse. Scongiurata l’ipotesi di un addio al Teatro Ariston grazie all’accordo raggiunto con il comune di Sanremo, il Festival della canzone italiana si terrà nella città dei fiori dal 24 al 28 febbraio 2026 e – come detto – seguirà il ‘formato’ dello scorso anno.

Squadra che vince, insomma, non si cambia: dopo gli ascolti da record dell’ultima edizione Carlo Conti ha optato per la formula vincente del 2025. Ritroveremo le tre giurie: televoto del pubblico, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, Giuria delle Radio, con un peso percentuale rispettivamente del 34%, 33% e 33%. I ‘Big’ in gara saranno 26, con l’accesso di diritto nella categoria Nuove Proposte di 2 artisti provenienti da ‘Area Sanremo’, che si aggiungeranno ai 2 selezionati durante la finale di Sanremo Giovani del 14 dicembre, in onda su Rai 1.

Il programma del Festival e chi vota

Per quanto riguarda il programma, nella serata inaugurale di martedì si esibiranno tutti e 26 gli artisti in gara e voterà la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Mercoledì entreranno in gioco il telvoto del pubblico e la Giuria delle Radio e si esibiranno 13 ‘Big’, giovedì la restante metà . Venerdì sarà la serata delle cover e dei duetti che, ancora una volta, avrà una classifica a parte (a votare saranno tutte e tre le giurie) che non influirà su quella del Festival e un vincitore a sè. Nella quinta e ultima serata rivedremo tutti i 26 ‘Big’ e – con il voto di tutte le giurie – verrà decretato il vincitore che si aggiudicherà la palma della 76esima edizione del Festival di Sanremo.

