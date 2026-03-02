Sanremo 2026, svelato il fuorionda di Belen furiosa dopo il disastro col playback: l’attacco al tecnico (con bugia) La showgirl è entrata in ritardo per la sua performance, ma a far chiacchierare anche la grande intesa con Samurai Jay: "Grandi vibes".

La proclamazione di Sal Da Vinci, vincitore del 76esimo Festival di Sanremo, non ha certo messo la parola fine alla kermesse, che invece continua a far chiacchierare il pubblico specie dopo gli ‘altarini‘ trasmessi dal DietroFestival. Ieri sera, domenica 1° marzo 2026, il programma andato in onda subito dopo la puntata speciale di Domenica In, e al posto di Affari Tuoi, ha fatto vedere cosa è accaduto nel backstage della competizione canora. Tra costumi di scena svaniti nel nulla, come quelli delle ballerine di Elettra Lamborghini, la stessa cantate che ha svelato di aver fatto pipì in un cestino ("Non sapevo dove farla, vabbè tanto era poca"), e Fedez che ha lanciato una frecciatina ai colleghi dello scorso anno ("Molto meglio i finalisti di quest’anno che quelli dello scorso anno: ognuno si faceva i caz** suoi"), è stato anche svelato cosa è successo a Belen Rodriguez durante la sua esibizione lampo con Samurai Jay.

Belen e il playback disastroso con Samurai Jay: "Non sento un caz**"

Ieri sera, al posto di Affari Tuoi, Rai 1 ha mandato in onda il DietroFestival, il programma che racconta il dietro le quinte di Sanremo. Grazie ai video trasmessi, tra un esilarante Elettra Lamborghini e l’affiatamento dei cinque finalisti (Fedez & Masini, Arisa, Ditonellapiaga, Sayf, Sal Da Vinci), il pubblico ha potuto anche capire cosa è successo durante l‘esibizione di Belen Rodriguez. La showgirl, protagonista di un piccolo cameo nel brano ‘Ossessione‘ di Samurai Jay, è apparsa sul palco nel corso della serata di giovedì per cantare, in playback, la sua frase. Purtroppo, però, qualcosa è andato storto, ed è entrata in ritardo, probabilmente perché senza cuffie non sentiva nulla. Nel video del DietroFestival si vede lei che rientra nel backstage furiosa: "Non sento un caz**", e il tecnico, nel tentativo di calmarla, le dice una bugia bianca: "È andata benissimo".

Nelle clip anche il grande feeling tra Belen e Samurai Jay, al secolo Gennaro Amatore: tra i due sembra esserci una bella intesa, tanto che spesso sono stati beccati a chiamarsi ‘amore’, cosa che ha immediatamente alimentato il gossip di un possibile flirt in corso. E i social non sono certo rimasti impassibili, tra commenti sulla performance di Rodriguez e l’affiatamento con il cantante: "Belen si è vestita, truccata, è andata all’Ariston, 2 ore dietro le quinte per 4 secondi di playback e lo ha sbagliato", "Belen tutta patinata truccata preparata pulita e profumata e poi ‘non sento un caz*o'", "Samurai e Belen ci nascondono qualcosa, ma neanche troppo", "Belen che fa tutto male e in ritardo e il tizio dietro ‘è andato benissimo!!!'", "Ma Belen e Samurai Jay non la contano giusta comunque", "Belen che entra giusto per due secondi ed esce incaz*ata perché non sentiva che ridereeeee Diva", "Belen e Samurai Jay grandi vibes".

