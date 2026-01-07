Sanremo 2026, da Olly a Lady Gaga: tutti i super ospiti che potrebbero infiammare il Festival
Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi e Pooh: ecco chi potrebbe salire sul palco dell’Ariston secondo i rumors più insistenti.
Sanremo 2026 è sempre più vicino e il Festival continua a far parlare di sé. Tra indiscrezioni, retroscena e voci di corridoio, l’attenzione si concentra soprattutto sui super ospiti che potrebbero arricchire le cinque serate della kermesse. Carlo Conti, direttore artistico, osserva e ascolta senza sbilanciarsi troppo, lasciando che il gossip faccia il suo corso. Se da un lato ama questo fermento mediatico, dall’altro mantiene il massimo riserbo su alcuni nomi chiave. E proprio sugli ospiti, i rumors sembrano più insistenti che mai.
Gli ospiti musicali che potrebbero arrivare a Sanremo 2026
Secondo quanto filtra dagli ambienti vicini al Festival, Sanremo 2026 potrebbe puntare su grandi nomi della musica italiana e internazionale. Tra le presenze considerate più probabili ci sarebbe Laura Pausini, che potrebbe essere coinvolta in tutte e cinque le serate, magari con momenti speciali dedicati alla sua carriera. Sempre in chiave celebrativa, non mancherebbe il ritorno di Olly, vincitore della scorsa edizione, che potrebbe tornare all’Ariston come ospite d’onore. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza figura anche quello di Eros Ramazzotti, dato da molti come una presenza quasi certa. Da mesi, inoltre, si parla di un possibile ritorno dei Pooh, pronti a emozionare il pubblico con un’esibizione-evento. Non mancano poi voci su Zucchero, che potrebbe partecipare esclusivamente alla serata delle cover, regalando un momento di grande spettacolo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il sogno proibito resterebbe Vasco Rossi: Carlo Conti non ha mai nascosto la stima nei suoi confronti e c’è chi è convinto che il direttore artistico possa tentare il colpaccio. E come ogni anno, torna puntuale anche il nome di Lady Gaga. La popstar internazionale viene spesso accostata a Sanremo, ma finora nessuno è riuscito a portarla davvero sul palco dell’Ariston. Il 2026 potrebbe essere l’anno buono?
I comici e gli ospiti tv che potrebbero affiancare Carlo Conti
Non solo musica: Sanremo 2026 potrebbe puntare anche su grandi nomi della comicità italiana. Tra i più quotati spicca Checco Zalone, forte del successo ottenuto con "Buen camino". La sua presenza garantirebbe momenti di ironia e ascolti importanti.
Più incerta, invece, la situazione legata a Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Secondo alcuni, Carlo Conti potrebbe volerli al suo fianco per rendere speciale quello che viene considerato da molti il suo ultimo Festival, condividendolo con amici storici. Altri, però, parlano di possibili impegni futuri di Panariello con Mediaset, che potrebbero complicare la sua partecipazione. Al momento, nessuna conferma ufficiale è arrivata, ma una cosa è certa: se anche solo una parte di questi nomi dovesse concretizzarsi, Sanremo 2026 sarebbe destinato a diventare uno dei Festival più attesi degli ultimi anni.
Potrebbe interessarti anche
Buen Camino, Checco Zalone segna il record e Martina Colombari mette a tacere le critiche: "Invidiosi"
L'attrice e conduttrice, co-protagonista nella nuova pellicola del comico pugliese, ...
Buen Camino domina il box office di Natale, Checco Zalone fa il record (italiano): conquistano anche le location
Il nuovo film di Checco Zalone conquista il box office natalizio: tra risate e rifle...
Buen Camino, Libere Recensioni: Checco Zalone riporta tutti al cinema, ma il viaggio convince a metà
Checco Zalone torna a Natale con Buen Camino: sale piene, qualche risata e un film c...
Checco Zalone fa il miracolo al cinema: Buen Camino vola oltre ogni record, nemmeno Avatar lo ferma
Numeri da capogiro per Buen Camino: Checco Zalone batte i suoi stessi record e vola ...
Checco Zalone choc su YouTube: irrompe in TV con una mossa geniale prima del film Buen Camino
Evento a sorpresa su tutti i canali Mediaset: il comico Checco Zalone torna con Nunz...
Buen Camino, Checco Zalone torna al cinema con un film potente e un viaggio che cambia la vita
La comicità e le riflessioni dell'attore tornano in sala dal 25 dicembre con una pel...
Checco Zalone ci riesce di nuovo: “Buen Camino” vola oltre i 41 milioni e firma un Capodanno storico al cinema
Il nuovo film di Checco Zalone domina il box office, supera i 41 milioni di euro e t...
Checco Zalone domina (anche) nel giorno dell’Epifania: Buen Camino verso un trionfo mai visto. Il primato è vicino
Incassi record, sale piene e nessun rivale: la commedia di Nunziante, Buen Camino, v...