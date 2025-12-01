Sanremo 2026, la stoccata di Fiorello a Carlo Conti: “È subdolo, non gli importa dei cantanti”
Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha commentato con ironia le scelte del direttore artistico della kermesse. Poi l'intervento polemico di Al Bano.
La puntata di oggi de La Pennicanza è stata dedicata al commento sui cantanti in gara a Sanremo, annunciati ieri dal direttore artistico Carlo Conti. Non sono mancate le stoccate di Fiorello per la scelta dei nomi, ed è stato addirittura interpellato sulla questione il Presidente Mattarella. Poi è intervenuto un furioso Al Bano, escluso dalla lista dei Big con suo grande rammarico. Mentre sul finale è arrivato un omaggio alla serie Netflix del momento, "Stranger Things". Vediamo qui sotto tutti i dettagli della puntata.
Fiorello, la stoccata a Carlo Conti su Sanremo
Oggi La Pennicanza si è aperta con un affondo irriverente diretto al governo. "Meloni ha fato un fioretto", ha scherzato Fiorello, "niente alcol fino a Natale…Salvini anche lui, niente ponti fino a Natale!". Ben presto, però, l’attenzione dello showman si è concentrata sul tema caldo di giornata, vale a dire l’annuncio dei Big in gara nel prossimo Festival di Sanremo. "Carlo Conti è subdolo", ha commentato il conduttore, "lui non è che gli importa dei cantanti e delle canzoni…lui deve far veloce, ha scelto solo cantanti con nomi corti!".
Per avere un parere ‘istituzionale’ sulle scelte di Conti, Fiorello si è poi collegato con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Scommetto che volete da me un commento sul cast di Sanremo", ha esordito il Capo di Stato, "non saprei cosa dire, io conosco solo Patti Pravo…ci sono nomi come LDA che sembra il nome della mia pasticca per la pressione!". E a proposito della kermesse, Mattarella ha confermato che seguirà la diretta dell’evento insieme ai suoi corazzieri: "Come ogni anno ci mettiamo nel salone delle feste e scommettiamo i loro stipendi…ho puntato tutto su Patti Pravo, l’unica che conosco!".
L’intervento di Al Bano sul Festival
A seguire, anche Al Bano (interpretato come al solito da Fiorello) ha voluto dire la sua sulle scelte di Conti. "Sono inca**ato come una vitella incinta", ha sbottato il cantante, "caro Carlo Conti so che stai ascoltando…ricorda questo proverbio, Dio perdona, Al Bano no! Eravamo a casa, pensa avevo invitato i Jalisse, guarda li ho fatti ubriacare prima col mio vino…ma tu non puoi capire, io ancora ci speravo, caro il mio Conti, invece quando non hanno detto il mio nome mi sono talmente inca**ato…Caro Carlo Conti so dove abiti, so dove parcheggi la macchina…so già che macchina hai, hai una Dacia Sandero da 21mila euro…ho già pronta la roncola, gli rigo il cofano, gli scrivo ‘Visto che non mi hai preso, prendi sta ceppa salentina!’…Carlo Conti, mi senti? Devo farti una domanda: ma chi ca**o sono le Bambole di pezza?!".
Chiusa la parentesi sul Festival della Canzone italiana, Fiorello si è calato per qualche istante nei panni del Demogorgone, un noto personaggio della serie Netflix "Stranger Things". "Vecna non lo sopporto più", si è lamentato con voce baritonale, "io sto là tranquillo nel mio sottosopra, mi guardo Bella Ma’…stasera devo guardare Sandokan…a proposito, quanto ha fatto ieri la Ruota della Fortuna? E De Martino?". E per finire, lo showman de La Pennicanza ha chiuso la puntata di oggi con una versione tutta sua della canzone gospel "Oh Happy Days".
