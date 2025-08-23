Sanremo 2026, spuntano i nomi di 17 big da alcune 'voci in Rai': da Angelina Mango e Tiziano Ferro, a Patty Pravo
Mancano ormai pochi mesi all'annuncio ufficiale dei concorrenti in gara nella prossima edizione della kermesse, ma sembra che in Rai le idee siano già chiare.
Il Festival della Canzone Italiana tornerà a fine febbraio al Teatro Ariston, dopo settimane in cui si era parlato di possibili cambi di location e tensioni tra Comune e Rai. Archiviata la questione organizzativa, l’attenzione è tutta rivolta a Carlo Conti e alle scelte che dovrà fare per la sua seconda edizione da direttore artistico. E come accade ogni anno, quando mancano ancora mesi all’annuncio ufficiale, i primi nomi iniziano già a farsi strada, accendendo le chiacchiere e la curiosità del pubblico. Il Messaggero ha infatti riportato alcune voci che circolano tra i corridoi della Rai negli ultimi giorni.
L’idea di un duetto inedito tra Tiziano Ferro e Madame
Tra le voci più insistenti c’è quella che riguarda Tiziano Ferro. Si parla di un debutto in gara che, se confermato, avrebbe un peso enorme, soprattutto perché potrebbe non essere da solo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, ci sarebbe un progetto che lo vedrebbe in coppia con Madame. I due hanno già lavorato insieme dietro le quinte e avrebbero un brano pronto da tempo. Un’ipotesi che, se diventasse realtà, darebbe al Festival un colpo di scena di grande impatto, perché unirebbe due generazioni e due stili diversi ma capaci di incontrarsi.
Il possibile ritorno di Angelina Mango
Un altro nome che fa molto parlare è quello di Angelina Mango. Dopo la vittoria del 2024 con La noia, la cantautrice lucana aveva attraversato un periodo difficile, tanto da rinunciare lo scorso anno a tornare sul palco come ospite. Ora però sembra pronta a rimettersi in gioco e a riportare la sua musica proprio all’Ariston. Un ritorno che avrebbe anche un valore simbolico, legato al percorso di crescita personale e artistica che ha intrapreso negli ultimi mesi.
Sanremo 2026: vecchi protagonisti e nuove sorprese
Non mancano nomi che potrebbero dare al cast un tocco di varietà. Caparezza, assente dalle scene da tempo, potrebbe rappresentare la sorpresa più gradita, mentre Tommaso Paradiso e gli Zero Assoluto riporterebbero al Festival atmosfere diverse, con quel richiamo agli anni Duemila che in tanti ricordano. Nel 2007 gli Zero Assoluto avevano condiviso il palco con Nelly Furtado, in pieno successo internazionale con Loose.
Giovani, nuove voci e leggende
Accanto ai nomi più consolidati, ci sarebbero anche diversi giovani pronti a contendersi un posto. Tra loro Sangiovanni, Alfa, Blanco e Irama, ma anche La Niña, Sarah Toscano, Levante, Mara Sattei e Myss Keta. A questi si aggiunge la cosiddetta "quota over", con artisti del calibro di Bobby Solo e Patty Pravo che porterebbero al Festival la forza della tradizione. Non è escluso nemmeno che un ex allievo dell’ultima edizione di Amici riesca a conquistarsi un posto tra i big, con il nome di Trigno che circola sempre più spesso. Il quadro definitivo arriverà solo a dicembre, ma già adesso i primi rumor dimostrano quanto sia alta l’aspettativa. Se anche solo alcuni di questi nomi venissero confermati, Sanremo 2026 avrebbe tutte le carte in regola per essere ricordato come un’edizione ricca intrattenimento.
