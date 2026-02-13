Sanremo 2026, Fiorello annuncia Adriano Celentano e mette nei guai Carlo Conti (che non conferma) Il conduttore de La Pennicanza ha lasciato intendere che il 'molleggiato' potrebbe approdare alla kermesse di quest'anno. Ma ancora manca la conferma ufficiale.

Sanremo 2026 potrebbe ospitare uno degli artisti più noti (e amati) della storia della musica italiana. Ad annunciarlo è stato il conduttore de La Pennicanza Rosario Fiorello, che ha fatto il nome di Adriano Celentano come possibile ospite della kermesse canora. Da Carlo Conti, al momento, non sono pervenute smentite né conferme ufficiali. Ma potrebbe essere solo questione di ore. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Sanremo 2026, Fiorello annuncia (a sorpresa) Adriano Celentano

L’ennesima puntata esilarante de La Pennicanza, su Rai Radio 2, ci ha consegnato uno spoiler del tutto inatteso sull’imminente Festival di Sanremo 2026. Ad anticipare Carlo Conti è stato Fiorello, che ha deciso di fare uno ‘sgambetto’ al direttore artistico vendicandosi di uno smacco recente."Ieri sera Carlo Conti ha fatto l’ennesimo annuncio", ha spiegato Fiore, "ha annunciato Eros Ramazzotti e Alicia Keys". Poi lo sfogo indirizzato a Conti: "Quando io l’ho chiamato qua gli ho chiesto ‘Senti ma c’è Ramazzotti?, e lui mi risponde ‘non mi risulta’…bugiardo sei!! Ma le bugie che dice…poi dichiara cose tipo ‘Ho carta bianca sulle scelte, nessuna interferenza dal Governo’, allora spiegami perché alla quarta puntata il super ospite è Arianna Meloni!",

E infine è arrivato il colpo basso: "Mi spiace Carlo Conti, tu mi hai mentito spudoratamente e io sono costretto a fare una cosa che non avrei mai voluto fare…Avete visto in questi giorni c’è stato uno stranissimo post di Adriano Celentano, ma come mai? Ce lo siamo chiesti? Ma c’è ancora di più, Adriano posta una foto di com’è adesso…quindi se Adriano fa un post proprio adesso…". E il resto Fiorello lo ha lasciato solo intendere al pubblico. Ma il senso era chiaro: Adriano Celentano potrebbe davvero sbarcare al Festival 2026 come super ospite a sorpresa.

Lo sfogo di La Russa sul Festival

A seguire, sul tema Festival è intervenuto a La Pennicanza anche il Presidente del Senato Ignazio La Russa. "Non se ne può più di questa faccetta nera di Carlo Conti", si è lamentato il politico, "fa annunci in continuazione, ma quale suspense, è solo uno scassa min**ia, neanche Mussolini ne faceva così tanti…questo fa un annuncio ogni 12 ore, come l’antibiotico…ieri pensate ho chiamato Pucci, ho tentato ancora di riconvincerlo, gli ho scritto pure il monologo del rientro, se volete vi leggo l’inizio…dice ‘Buona sera amici di Sanremo, su la mano destra in avanti!’".

In chiusura di puntata, anche il Camerlengo si è espresso per la prima volta sull’affaire Pucci: "Siccome il Conad non gli ha fatto fare la convention, lo prendiamo noi per fare una convention in Vaticano, però prima dobbiamo farlo confessare, non da un prete, da un esorcista!".

