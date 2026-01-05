Sanremo 2026, il siparietto tra Samira Lui e Gerry Scotti svela tutto: "Me ne vado" Nella puntata di ieri sera de La Ruota della Fortuna, la bella Samira ha commentato ancora una volta i rumors sulla sua partecipazione al Festival.

Sono ormai settimane che tra le ipotesi sul prossimo Festival di Sanremo 2026 aleggia il nome della bella Samira Lui, attualmente impegnata a La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. In molti hanno infatti ipotizzato che potesse essere proprio lei a co-condurre il Festival con Carlo Conti, approdando dunque per la prima volta sul palco dell’Ariston. Nonostante la stessa Samira sia intervenuta tra le pagine del settimanale Chi smentendo i rumors, nelle ultime settimane i vari chiacchiericci non si sono comunque fermati. Ecco allora che, proprio ieri sera durante La Ruota della Fortuna, un simpatico siparietto tra Samira e Gerry Scotti ha fatto riemergere l’argomento chiarendo la questione una volta per tutte: cosa è successo.

Samira Lui: "Me ne vado", la verità su Sanremo 2026

Ieri sera è andata in onda come di consueto una nuova puntata della fortunatissima Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti affiancato da Samira Lui. Nel corso del gioco i due si sono resi protagonisti di un simpatico siparietto proprio sui rumors di Samira a Sanremo 2026, smentendo ancora una volta la sua partecipazione. Entrando ancor più nel dettaglio, Samira ha annunciato la manche del Triplete intitolata "Ti saluto". A quel punto, il conduttore le ha chiesto scherzosamente: "Ciao. Dove vai?". Immediata la risposta di Samira: "Me ne vado".

Ed è proprio a questo punto che il buon Gerry Scotti ne ha approfittato per tornare sull’argomento Festival. "Sì, ho letto che vai a Sanremo con Carlo Conti, è vero?". "No, ho male ai piedi, per quello me ne vado", ha quindi risposto Samira. Il conduttore ha quindi aggiunto: "Ma lo sa Carlo Conti che lei ha male ai piedi? Non vada a Sanremo, stia qui". Ecco che Samira ha quindi concluso il siparietto affermando: "Sto qui con lei". A seguire, molti spettatori hanno quindi ipotizzato che lo scambio di battute fosse stato preparato proprio per smentire ulteriormente i tanti rumors su Samira e il Festival di Sanremo.

Festival 2026, le parole di Samira: "Il mio Sanremo adesso è La Ruota della Fortuna"

A questo simpatico siparietto andato in onda a La Ruota della Fortuna vanno ad unirsi anche le recenti dichiarazioni della stessa Samira Lui al settimanale Chi. "Il mio Sanremo adesso è La Ruota della Fortuna, quella è la mia scalinata", ha infatti affermato smentendo indirettamente le ipotesi sulla sua partecipazione al Festival come co-conduttrice. Dopo tutte queste smentite di dubbi non ce ne sono davvero più: la bella Samira, almeno per il 2026, non approderà sull’agognato palco dell’Ariston ma rimarrà accanto a Gerry Scotti per proseguire il fortunato percorso a La Ruota della Fortuna.

