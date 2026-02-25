Trova nel Magazine
Sanremo 2026, lo 'sfogo' di Lillo prima della diretta: “Volevo fare il monologo ma non me l’hanno concesso”. Perché

Oggi a La Pennicanza Fiorello si è scatenato con un'imitazione di Kabir Bedi e un collegamento con la coppia Fedez-Masini. Poi l'intervento del co-conduttore.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Anche oggi La Pennicanza – ribattezzata per l’occasione Sanremanza – è tornata a parlare di Sanremo e dintorni in vista della seconda serata del Festival. Ci sono stati affondi alla Rai, colpevole di uno scivolone imbarazzante sui titoli, e un collegamento esilarante con il duo Fedez-Masini. E poi l’imitazione irriverente di Kabir Bedi e un intervento sul finale del co-conduttore di stasera, Lillo Petrolo. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Sanremo 2026, la stoccata di Fiorello alla Rai

La puntata odierna de La Pennicanza si è aperta con un affondo (inevitabile) alla Rai, e a quell’imbarazzante scritta "Repupplica" comparsa ieri alle spalle di Gianna Pratesi. Fiorello e Biggio hanno scherzato sullo scivolone ribattezzando il programma "La Peppicanza", e più avanti hanno proposto altri esempi di scritte errate del calibro di "Elettra Porsche", "Can Yamamay", "Ponente" e "Tiziano Farro".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

A seguire, Fiore ha commentato a modo suo il risultato deludente degli ascolti: "Se gli ascolti non sono quelli che tutti si aspettavano non bisogna farne un dramma, perché ieri sera c’era la partita, ma poi c’era ‘La ruota della fortuna’ e poi ragazzi, ci stavamo noi che stavamo facendo il Durante Festival su cosagram (Instagram, ndr), e abbiamo fatto un botto…se l’ascolto dovese essere un po’ calato è colpa nostra!".

A intervenire successivamente è stato poi Carlo Conti, con il solito annuncio farlocco in stile Tg 1: "Volevo fare un annuncio, anzi una smentita, mi è stato detto che sarei bisessuale, è vero! Mi hanno detto che sarei satanista, è vero! Ma quando mi hanno detto juventino non ch’ho visto più!".

La chiamata a Fedez e Masini e l’intervento di Lillo

La puntata è proseguita con una videochiamata fuori programma a Fedez e Marco Masini, felicissimi di ricevere i complimenti di Fiorello per l’esibizione di ieri sera. "Siete una bella coppia, vi devo dire…voi siete ormai una coppia di fatto", ha scherzato il conduttore. Che poi ha costretto i cantanti a improvvisare un dialogo romantico sul testo di "Non amarmi".

Chi invece è stato punzecchiato, oggi, è stato l’attore indiano Kabir Bedi. Che ha ha ‘subìto’ un’imitazione in piena regola da uno scatenato Fiorello: "Purtroppo noi indiani siamo sinceri…con tutto l’amore, onore, rispetto e stima che provo per questo turco (Can Yaman, ndr), ha fatto una cosa che io devo dire non ho tanto gradito…mi ha baciato la mano, ha detto che ‘in Turchia ai vecchi noi baciamo la mano’…ma io ho fatto Sandokan, mica Il Padrino. Sarà rispetto, ma è rimasto un quarto d’ora attaccato e ha sbavato…E poi posso dire una cosa di questo Sandokan giovane? Un Sandokan non può odorare di gelsomino, deve puzzare di curry almeno".

In chiusura di episodio, Lillo Petrolo si è collegato dall’Ariston con un messaggio molto chiaro: "Guarda Fiore, io volevo anche approfittarne, visto che sono un grande attore drammatico, ma non me l’hanno concesso, volevo fare un monologo serio di dodici minuti ma non me l’hanno permesso!".

