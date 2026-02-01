Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Sanremo 2026, Serena Brancale canta l'amore per la madre: testo e significato di 'Qui con me'

Per la sua terza volta all'Ariston la cantante pugliese ha scelto un brano molto intimo: una lettera dedicata alla mamma che non c'è più.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Sanremo 2026, Serena Brancale testo e significato di 'Qui con me'
iPa

Dopo la sua partecipazione dello scorso anno con Anema e Core, Serena Brancale torna all’Ariston con un nuovo brano molto più intimo: Qui con me. L’artista pugliese, infatti, è una dei 30 big in gara dell’imminente 76esimo Festival di Sanremo e la sua canzone è stata una tra le più apprezzate durante i pre-ascolti e racconta il forte e profondo legame che unisce Brancale a sua madre: "Ho atteso sei anni per una canzone come questa", ha raccontato a SkyTg24, parlando di come la scelta di portare questo pezzo sia stata coraggiosa. In questa terza volta sul palco dell’Ariston, la prima risale al 2015 nella sezione Nuove proposte, Brancale ha scelto un testo introspettivo e delicato, un omaggio alla madre che non c’è più.

‘Qui con me", il significato del brano di Serena Brancale a Sanremo 2026

La terza volta di Serena Brancale al Festival di Sanremo sarà con un brano molto intimo, ‘Qui con me‘, una lettera profonda e toccante dedicata alla madre che no c’è più: "Qui con me nasce dall’esigenza di dover mettermi a nudo e finalmente raccontare qualcosa che ho tenuto per me per sei anni e questo è il momento giusto per parlarne. – ha raccontato a FqMagazineQuesta canzone è una lettera che dedico a mia madre, ci ho messo sei anni per arrivare a questo, perché ha avuto bisogno di tempo per trovare le parole giuste. È un brano che ha tanti respiri e ne respiri c’è tanta musica". Niente ritmi sfrenati e balletti virali, ma una canzone pronta a lasciare il segno: "Mi auguro che la gente si possa rivedere in me perché può capitare di di perdere una persona molto cara improvvisamente ed è giusto ricordarla e celebrarla sempre, senza la paura di essere pesante, nostalgica, ma con il sorriso è giusto che si festeggi una persona e per me ‘Qui con me’ è una grande celebrazione su quel palco".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il testo di Qui con me di Serena Brancale

Il testo della canzone Qui con me non è stato ancora reso pubblico.

—in aggiornamento—

di seguito la lettera di Brancale alla madre:

Tutte le volte che mi fermo a ripensare a quello che è successo, mi piglia una confusione strana, di quelle che ti fanno girare la testa, come quando fai un passo convinta di trovare terra sotto i piedi e invece no, il vuoto. Perché, vedi, io ancora non riesco a farmene una ragione vera, di quelle che ti sistemi dentro e non ci pensi più: che questa cosa sia capitata proprio a noi. Non lo dico per lamentarmi, ma perché la testa, certe volte, si mette di traverso e non vuole capire, e il cuore, inconsapevole, le va dietro.

Col tempo ho imparato a conviverci, no, perché certe cose non si accettano mai fino in fondo, manco volendo. Però ci convivi, sì, perché la vita continua a camminare e tu, volente o nolente, le devi stare appresso. E ti dirò una cosa, che magari ti farà sorridere, come facevi tu: io ti sento ancora. Ti sento in tutto quello che faccio, pure nelle cose piccole, quelle che non contano niente, e invece contano. Ti sento complice, come se mi dessi una mezza dritta, un’occhiata d’intesa, senza bisogno di parole. A volte mi viene da pensare questa cosa tu la faresti così. E allora mi sento più tranquilla, come se non fossi sola davvero.

Dopo più di cinque anni, mamma, mi sono decisa a scriverti questa lettera. Non so se le lettere arrivino dove sei tu, né se abbiano bisogno di francobolli o di silenzi; ma io la affido all’aria, con una canzone, con la mia voce, che l’aria, in fondo, sa trovare strade che noi non vediamo. Volevo solo dirti che ti penso sempre e di stare serena.

Che io lo so, e lo so con quella certezza che non ha bisogno di prove, che tu sei ancora Qui con me.

Potrebbe interessarti anche

Fedez e Serena Brancale

Sanremo 2026, prime reazioni dopo le prove: Fedez 'protetto' da Masini e Sal Da Vinci 'terrorizzato' dalla squalifica

Tra dettagli tecnici da rifinire e reazioni a caldo, i big di Sanremo 2026 svelano a...
Fedez - Serena Brancale

Sanremo 2026, primo ascolto canzoni: Fedez esplode con Masini, Brancale da hit, Arisa intima. Chi farà flop

Le prime impressioni dopo le prove della 76esima edizione del Festival di Carlo Cont...
Sanremo 2026 chi vince secondo i social: Fedez, Lamborghini, Brancale

Sanremo 2026, chi vince secondo i social: pronostici ribaltati e Fedez in pole (con sorpresa Lamborghini)

Se a contare per la vittoria fossero i follower su Instagram non ci sarebbero dubbi:...
Sal da vinci stasera che sera concerto scaletta anticipazioni 17 dicembre

Sal Da Vinci - Stasera che sera: ospiti del concerto, scaletta ufficiale e il caso De Martino 'tagliato' da Canale 5

Mercoledì 17 dicembre Sal Da Vinci porta in tv il concerto “Stasera che sera! Specia...
Carlo Conti

Chi vince Sanremo 2026, quote ribaltate: spunta un rivale (imprevisto) per Tommaso Paradiso e Fedez

I bookmaker inseriscono un nuovo favorito nella lista dei papabili vincitori del Fes...
Sal Da Vinci in concerto, la confessione in lacrime: "Avrei voluto farlo io". E Bonolis scatenato: "Vuoi i soldi?"

Sal Da Vinci in concerto, la confessione in lacrime: "Avrei voluto farlo io". E Bonolis scatenato: "Vuoi i soldi?"

Nel concerto di Sal Da Vinci in onda su canale 5 grandi emozioni e divertimento graz...
Tony Pitony e Francesca Fagnani

Sanremo 2026, i duetti ufficiali: sorpresa Tony Pitony, Fagnani spiazza, canta anche Renato Pozzetto

Carlo Conti, in diretta dal Tg1 ha svelato i duetti della serata cover di Sanremo 20...
Sanremo 2026, il programma delle 5 serate

Sanremo 2026, il programma delle 5 serate: quando inizia, conduttori, ospiti, canzoni e i big in gara

La 76esima edizione della kermesse si avvicina e sono già tanti i dettagli che inizi...
Carlo Conti

Sanremo 2026, Carlo Conti al Tg1 svela la lista dei Big: da Patty Pravo a Serena Brancale, chi ci sarà

Carlo Conti ha comunicato la lista dei 30 big in gara a Sanremo 2026 tra grandi sorp...

Personaggi

Gabriella Perino

Gabriella Perino
Domenico Marocchi

Domenico Marocchi
Delia Buglisi

Delia Buglisi
Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963