Sanremo 2026, Serena Brancale canta l'amore per la madre: testo e significato di 'Qui con me' Per la sua terza volta all'Ariston la cantante pugliese ha scelto un brano molto intimo: una lettera dedicata alla mamma che non c'è più.

Dopo la sua partecipazione dello scorso anno con Anema e Core, Serena Brancale torna all’Ariston con un nuovo brano molto più intimo: Qui con me. L’artista pugliese, infatti, è una dei 30 big in gara dell’imminente 76esimo Festival di Sanremo e la sua canzone è stata una tra le più apprezzate durante i pre-ascolti e racconta il forte e profondo legame che unisce Brancale a sua madre: "Ho atteso sei anni per una canzone come questa", ha raccontato a SkyTg24, parlando di come la scelta di portare questo pezzo sia stata coraggiosa. In questa terza volta sul palco dell’Ariston, la prima risale al 2015 nella sezione Nuove proposte, Brancale ha scelto un testo introspettivo e delicato, un omaggio alla madre che non c’è più.

‘Qui con me", il significato del brano di Serena Brancale a Sanremo 2026

La terza volta di Serena Brancale al Festival di Sanremo sarà con un brano molto intimo, ‘Qui con me‘, una lettera profonda e toccante dedicata alla madre che no c’è più: "Qui con me nasce dall’esigenza di dover mettermi a nudo e finalmente raccontare qualcosa che ho tenuto per me per sei anni e questo è il momento giusto per parlarne. – ha raccontato a FqMagazine – Questa canzone è una lettera che dedico a mia madre, ci ho messo sei anni per arrivare a questo, perché ha avuto bisogno di tempo per trovare le parole giuste. È un brano che ha tanti respiri e ne respiri c’è tanta musica". Niente ritmi sfrenati e balletti virali, ma una canzone pronta a lasciare il segno: "Mi auguro che la gente si possa rivedere in me perché può capitare di di perdere una persona molto cara improvvisamente ed è giusto ricordarla e celebrarla sempre, senza la paura di essere pesante, nostalgica, ma con il sorriso è giusto che si festeggi una persona e per me ‘Qui con me’ è una grande celebrazione su quel palco".

Il testo di Qui con me di Serena Brancale

Il testo della canzone Qui con me non è stato ancora reso pubblico.

—in aggiornamento—

di seguito la lettera di Brancale alla madre:

Tutte le volte che mi fermo a ripensare a quello che è successo, mi piglia una confusione strana, di quelle che ti fanno girare la testa, come quando fai un passo convinta di trovare terra sotto i piedi e invece no, il vuoto. Perché, vedi, io ancora non riesco a farmene una ragione vera, di quelle che ti sistemi dentro e non ci pensi più: che questa cosa sia capitata proprio a noi. Non lo dico per lamentarmi, ma perché la testa, certe volte, si mette di traverso e non vuole capire, e il cuore, inconsapevole, le va dietro. Col tempo ho imparato a conviverci, no, perché certe cose non si accettano mai fino in fondo, manco volendo. Però ci convivi, sì, perché la vita continua a camminare e tu, volente o nolente, le devi stare appresso. E ti dirò una cosa, che magari ti farà sorridere, come facevi tu: io ti sento ancora. Ti sento in tutto quello che faccio, pure nelle cose piccole, quelle che non contano niente, e invece contano. Ti sento complice, come se mi dessi una mezza dritta, un’occhiata d’intesa, senza bisogno di parole. A volte mi viene da pensare questa cosa tu la faresti così. E allora mi sento più tranquilla, come se non fossi sola davvero. Dopo più di cinque anni, mamma, mi sono decisa a scriverti questa lettera. Non so se le lettere arrivino dove sei tu, né se abbiano bisogno di francobolli o di silenzi; ma io la affido all’aria, con una canzone, con la mia voce, che l’aria, in fondo, sa trovare strade che noi non vediamo. Volevo solo dirti che ti penso sempre e di stare serena. Che io lo so, e lo so con quella certezza che non ha bisogno di prove, che tu sei ancora Qui con me.

