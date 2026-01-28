Sanremo 2026, spoiler sui duetti: la strana scelta di Fedez e Masini, Samurai Jay con un colosso della musica A meno di un mese dalla kermesse, ecco le prime indiscrezioni sulla quarta serata che vedrà i cantanti in gara in coppia con altri colleghi: chi ci sarà.

Tra i momenti più attesi del Festival di Sanremo c’è indubbiamente la quarta serata della kermesse, durante la quale i 30 big in gara sono chiamati a cantare una cover in coppia con altri artisti. Anche quest’anno si tratterà di una gara a parte, che verrà giudicata dalle radio, dalla Sala Stampa e dal televoto, ma che non andrà ad influire sulla classifica generale che alla fine decreterà il vincitore di Sanremo 2026. A meno di un mese dal debutto della kermesse, la domanda allora è una sola: con chi duetteranno i cantanti in gara? Scopriamolo.

Sanremo 2026, svelati i primi duetti: dai Ricchi e Poveri a Fabrizio Moro

Ebbene sì, proprio in queste ore sono emerse indiscrezioni e anticipazioni su alcuni degli attesissimi duetti che avremo modo di vedere sul palco dell’Ariston in questo Festival di Sanremo 2026. La prima indiscrezione riguarda Dargen D’Amico che per l’occasione avrebbe deciso di duettare con gli iconici Ricchi e Poveri. "Vi dico che Dargen D’Amico sarà insieme ai Ricchi e Poveri e insieme faranno Sarà Perché Ti Amo. Si tratta di una vera hit internazionale. La cosa pazzesca di Sarà Perché Ti Amo è che è diventata un coro da stadio, ma non solo in Italia, ma nel mondo!", ha rivelato Andrea Laffranchi nel podcast Pezzi di Musica.

Ma durante lo stesso podcast è intervenuto anche il giornalista Paolo Giordano, il quale ha invece rivelato con chi duetterà il cantante Eddie Brock, ovvero un altro grande protagonista della musica italiana: Fabrizio Moro. "Eddie Brock nella serata delle cover lo vedremo con Fabrizio Moro. Che cosa canteranno? Porteranno Portami Via, il brano che Fabrizio Moro ha cantato nel 2017 sullo stesso palco". E questo è solo l’inizio.

Sanremo 2026, "Samurai Jay in coppia con Zucchero": l’indiscrezione

Ma le rivelazioni sui duetti della quarta serata di Sanremo 2026 non finiscono qui. Ad aggiungere ulteriori dettagli ci ha pensato il giornalista Luca Dondoni che, in esclusiva a Pezzi di Musica, ha raccontato la scelta di Fedez e Marco Masini di duettare con un altro cantante in gara, ovvero Chiello. "Sapete chi è l’amico che Fedez e Masini si porteranno il venerdì sera? Chiello! Ve lo dico per certo e posso dirvi anche la canzone, il pezzo sarà Meravigliosa Creatura di Gianna Nannini".

Infine, Luca Donadoni ha riportato anche le voci insistenti che continuano a circolare su Samurai Jay, il quale potrebbe duettare con un colosso della musica italiana: Zucchero. "Samurai Jay non solo canta ogni sera con la presenza di Belen, ma con loro potrebbe esserci Zucchero nella sera delle cover. C’è questa voce, poi mi hanno detto che Zucchero potrebbe non andare, ma il nome che è uscito e che io ho saputo è questo qui", ha concluso il giornalista. Non rimane allora che attendere ancora un po’ per avere ulteriori conferme.

