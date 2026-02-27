Sanremo 2026, chi vince la serata cover: TonyPitony ribalta le quote, Sal Da Vinci c’è (ma occhio a Patty Pravo) Sanremo 2026 si prepara alla serata Cover: TonyPitony sorprende le quote, Sal Da Vinci resta in corsa, ma Patty Pravo non va sottovalutata.

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026 sarà dedicata alle cover, con i 30 artisti della sezione Campioni chiamati a reinterpretare grandi classici italiani e internazionali. Sul palco del Teatro Ariston, ogni esibizione sarà giudicata da Televoto, Sala Stampa e Giuria delle Radio, rendendo le quote per la vittoria della serata particolarmente incerte. Tra nomi consolidati e nuove sorprese, la sfida promette emozioni e colpi di scena. Le ultime valutazioni dei bookmaker indicano alcuni favoriti, ma il pubblico potrebbe ancora ribaltare ogni previsione.

Sanremo 2026 : i favoriti della serata Cover

Secondo le ultime quote dei principali bookmaker, Ditonellapiaga e TonyPitony guidano la classifica con una quota di 5.00 su Eurobet, sorprendendo gli analisti e il pubblico per la forza della loro presenza social e il seguito tra i giovani. A ruota, Sal Da Vinci affiancato da Michele Zarrillo mantiene una posizione di rilievo, con quote oscillanti tra 5.00 e 8.00, grazie alla riconoscibilità televisiva e al repertorio melodico che conquista il pubblico adulto.

Serena Brancale, supportata dall’eccezionale Gregory Porter e dalla giovane Delia, si conferma un’opzione solida per la vittoria della serata, con quote stabili a 6.00, segnale di fiducia trasversale tra giurie e operatori. Non vanno trascurati Tredici Pietro con Galeffi e Fudasca, mentre Patty Pravo, in coppia con Timofej Andrijashenko, resta un outsider da monitorare attentamente.

Quote principali Eurobet per la serata Cover:

Ditonellapiaga e TonyPitony – 5.00

Sal Da Vinci e Michele Zarrillo – 5.00

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – 6.00

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca e Band – 6.00

Patty Pravo e Timofej Andrijashenko – 8.00

Arisa e il Coro del Teatro di Parma – 11.00

Fedez, Masini e Stjepan Hauser – 11.00

Maria Antonietta, Colombre e Brunori Sas – 21.00

Tommaso Paradiso e Stadio – 21.00

Samurai Jay e Belén Rodriguez con Roy Paci – 151.00

Perché TonyPitony ribalta le previsioni e occhio ai veterani

La leadership di Ditonellapiaga e TonyPitony si spiega con una combinazione di elementi: il loro brano "The Lady is a Tramp" dal musical Babes in Arms unisce fascino internazionale e interpretazione fresca, mentre il pubblico giovane potrebbe fare la differenza nel Televoto, amplificando la loro posizione. Al contrario, Serena Brancale gioca la carta della qualità musicale e dell’appeal internazionale grazie a Gregory Porter, un fattore che convince le giurie più "tecniche". Sal Da Vinci rappresenta il legame con la tradizione: il duetto con Michele Zarrillo su "Cinque giorni" punta al pubblico storico del Festival, ma la sfida con artisti più moderni lascia margine di incertezza.

Patty Pravo, pur con quote più alte, resta un’arma da non sottovalutare: la sua presenza scenica e la reinterpretazione di "Ti lascio una canzone" potrebbero catturare il favore di televoto e stampa, in una serata dove le sorprese non mancano mai.

