Sanremo 2026, Selvaggia Lucarelli sbarca (di nuovo) al Festival: cosa farà
La giudice di Ballando torna all'Ariston con una nuova veste dopo l'esperienza con Cattelan lo scorso anno.
L’ironia pungente di Selvaggia Lucarelli sbarca ancora una volta al Festival di Sanremo. Dopo la sua presenza come opinionista fissa del DopoFestival 2025 condotto da Alessandro Cattelan, la giudice di Ballando con le Stelle è pronta a tornare ad occuparsi di nuovo della kermesse canora. Con il suo Vale Tutto, infatti, Lucarelli sarà media partner di Casa Bontempi, il salotto nel cuore della cittadina ligure e a due passi dall’Ariston, in cui Michele Monina parlerà della competizione, ospiterà i big e darà una voce alternativa all’evento. In questo contesto, Selvaggia in qualità di ospite speciale di questa edizione 2026 porterà il suo punto di vista diretto e schietto, in grado di far uscire gli artisti in gara fuori dalla loro comfort zone, magari regalando al pubblico qualche chicca inedita o colpi di scena.
Selvaggia Lucarelli torna a Sanremo 2026 come media partner
Nell’edizione 2026 di Casa Bontempi a Sanremo ci sarà anche Selvaggia Lucarelli. Tra i vari spazi come Bestiario Pop, curato da Michele Monina, Punkremo – la musica che verrà, dedicato agli emergenti e alle nuove generazioni, condotto da Etta Di Marco e Giorgieness, si inserisce quest’anno anche la scrittrice che, con il suo Vale Tutto, sarà media partner dell’evento. L’edizione 2026, infatti, vivrà su più piattaforme: dal canale e newsletter di Lucarelli, a All Music Italia, passando per Cioè / Panini, con edizioni speciali distribuite ogni giorno e i I social di tutti i partecipanti.
None
"Quest’anno Casa Bontempi diventa davvero il luogo dove andare a Sanremo durante il Festival – ha fatto sapere Monina -. Qui si sposta Bestiario Pop, qui cresce Punkremo, qui passano Big ed emergenti. Non so cos’altro ci si potrebbe aspettare". Un gradito ritorno quello di Selvaggia a Sanremo, dopo che lo scorso anno era riuscita a risaltare parecchio come opinionista del DopoFestival di Cattalen. Famose le sue osservazioni e analisi critiche sulla competizione canora, come quelle rivolte a Fedez, o le sue spietate pagelle della serata dedicata alle cover.
