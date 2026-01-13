Sanremo 2026, Selvaggia Lucarelli punge Laura Pausini: "Il Festival più noioso di sempre"
La giudice di Ballando ha postato delle storie che parlano del nuovo ruolo della cantante come co-conduttrice del Festival, riportando a galla una vecchia questione.
La notizia di Laura Pausini co-conduttrice del Festival di Sanremo sta facendo il giro del web, in lungo e in largo. Ieri sera, lunedì 12 gennaio 2026, Carlo Conti ha annunciato la presenza della cantante al suo fianco all’edizione del Tg1 delle 20: "Sono andato sotto casa sua a cantare, ho stonato e stonato fino a quando ha detto basta e l’ho convinta", ha detto il conduttore fiorentino, svelando come è riuscito a convincerla. I rumor su Pausini in questa veste si rincorrevano già da mesi, e addirittura si era parlato di un presunto veto posto dall’artista che avrebbe messo come unica condizione ‘essere l’unica donna’ a fianco di Conti sul palco. La notizia, però, fu prontamente smentita dalla cantante sui social, senza dare altri dettagli in merito a una sua possibile partecipazione. Ora, invece, l’annuncio ufficializza il suo nuovo ruolo all’Ariston, dopo 23 anni dalla vittoria con La solitudine, anche se non tutti sembrano essere pienamente convinti sia la personalità più azzeccata come co-conduttrice.
Selvaggia Lucarelli, la stoccata a Pausini co-conduttrice di Sanremo: cosa ha detto
Mentre milioni di fan di Laura Pausini gioiscono per il nuovo ruolo di co-conduttrice della cantante al 76esima Festival di Sanremo, Selvaggia Lucarelli non sembra esserne così convinta. Questa mattina, dopo l’annuncio di Carlo Conti al Tg1 di ieri, la giudice di Ballando con le Stelle ha pubblicato tre storie Instagram sull’argomento. Nella prima ha ripostato un articolo del Fatto Quotidiano sulla notizia lanciata da Conti, scrivendo: "Al momento sembra il Festival più noioso di sempre. Quindi potrebbe salvarci il fattore ‘imprevisti". Poi, nella seconda storia un messaggio ai follower: "Ma sì ragazzi, lo so che Pausini a Sanremo è conseguenza del suo brillante curriculum musicale".
E infine un vecchio articolo che ricordava un fatto accaduto nel 2022 quando la cantante fu ospite in un programma tv spagnolo ‘El Hormigero‘: "Laura Pausini non canta Bella Ciao alla Tv spagnola: ‘Troppo politica'". Quest’ultimo post fa riferimento alle critiche che l’artista ebbe dopo essersi rifiutata di cantare il brano legato alla lotta partigiana al nazifascismo, giustificandosi poi così sui social: "Non canto canzoni politiche, né di destra né di sinistra. Canto quello che penso della vita da 30 anni. Che il fascismo sia una vergogna assoluta sembra ovvio a tutti. Non voglio che nessuno mi usi per propaganda politica. Non inventare ciò che non sono".
