Sanremo 2026, Selvaggia Lucarelli boccia la scelta di Pucci: “Complimenti a Carlo Conti” La blogger e giurata di Ballando ha attaccato il direttore artistico per la scelta del comico come co-conduttore. Alla base della polemica alcune vecchie dichiarazioni divisive.

Selvaggia Lucarelli ancora una volta non le manda a dire. L’ultima bordata della blogger è per Carlo Conti, ‘colpevole’ di aver scelto Andrea Pucci come co-conduttore di una delle serate del Festival di Sanremo 2026. Una decisione che ha scatenato un’ondata di reazioni social negative, e che la giornalista ha trasformato in un atto d’accusa frontale contro il direttore artistico (e contro il comico milanese). Vediamo qui sotto i particolari.

Sanremo 2026, la stoccata di Selvaggia Lucarelli a Carlo Conti

Nelle sue storie Instagram, questa mattina Selvaggia Lucarelli ha esordito con un messaggio dal tono sarcastico ma esplicitamente critico: "Complimenti a Carlo Conti, dopo quella che non canta ‘Bella ciao’ e lo stalker canterino amico di Giorgia, sul palco di Sanremo abbiamo anche Andrea Pucci, quello che fa bodyshaming su Elly Schlein, battute omofobe e finezze varie". Nel mirino della blogger, quindi, non solo la scelta del nuovo co-conduttore, ma un intero filone di nomi che sarebbero sintomo di una ‘linea editoriale’ ben precisa.

La Lucarelli ha poi rincarato la dose, sempre nelle sue storie social, ripescando vecchie dichiarazioni di Pucci. Tra queste, le frasi su Elly Schlein – "Dentista e orecchie no? Ridicola", "Alvaro Vitali e Pippo Franco insieme" – finite già in passato al centro di accuse di bodyshaming e misoginia. Così come gli attacchi personali rivolti alla stessa Selvaggia, definita dal comico "cattiva, vigliacca e già che ci siamo brutta, anzi bruttissima".

Ma non è tutto. Lucarelli ha rilanciato anche un vecchio tweet condiviso dal giornalista Andrea Conti, in cui veniva riportato un monologo di Pucci (dai toni omofobi) che tirava in ballo Tommaso Zorzi: "Abbiamo passato tutto l’anno scorso a farci tamponi, si entrava in queste strutture dove ti infilavano il tampone in una narice, se erano stron*i anche nell’altra, se erano ancora più stron*i in bocca e se invece ti chiamavi Zorzi nel cu*o".

L’annuncio di Conti e la reazione del web

La tempistica della polemica non è casuale. Poche ore prima, Carlo Conti aveva pubblicato su Instagram il video in cui – al telefono con Lillo e Pucci – ufficializzava la loro presenza sul palco dell’Ariston. Nella didascalia, il conduttore ha anche precisato che Lillo co-condurrà la serata di mercoledì 25 febbraio, mentre Pucci sarà protagonista giovedì 26.

Dal canto suo, Andrea Pucci ha cavalcato l’annuncio dichiarando "Sanremo, sto arrivando" accanto a una foto che lo ritrae nudo su una barca, con lo sguardo dritto verso l’orizzonte. Conti, nei commenti, gli ha risposto così: "Però sul palco dell’Ariston mettiti almeno un costumino". Ma mentre il duo ha giocato sul registro del grottesco, la polemica sul web è esplosa rapidamente. Tra chi parla di scelta infelice e Festival che tocca il fondo, sono davvero in pochi quelli che hanno apprezzato la decisione del direttore artistico. E di sicuro tra questi non c’è Selvaggia Lucarelli.

