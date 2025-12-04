Sanremo 2026, scoppia il primo caso: “Un big verso la squalifica”, di chi è la canzone ‘sospetta’ Stando ad alcune indiscrezioni un cantante avrebbe presentato un brano “troppo simile” a una vecchia canzone: Carlo Conti già nei guai?

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

L’attesa per il Festival di Sanremo cresce e il clima si fa già infuocato. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, a poco meno di tre mesi dal via Carlo Conti sarebbe già alle prese con il primo ‘caso’. Se l’anno scorso la kermesse dovette fare fronte al ritiro di Emis Killa (indagato per associazione a delinquere), quest’anno il rischio ‘plagio’ rischia di costare caro a un altro ‘Big’ in gara. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Sanremo 2026, un ‘Big’ a rischio squalifica: perché

Il countdown segna meno 2 mesi e 20 giorni ma il clima Sanremo sta già entrando nel vivo. Carlo Conti ha recentemente annunciato la lista dei 30 ‘Big’ che prenderanno parte alla 76esima edizione del Festival ma – come anticipato – ora sarebbe già alle prese con il primo ‘caso’. Archiviate le critiche per il cast poco ‘altisonante’ (il conduttore e direttore artistico ha giustamente ricordato l’enorme successo avuto da Lucio Corsi lo scorso anno partendo da outsider e arrivando all’Eurovision), il Festival di Sanremo potrebbe già perdere una pedina. Stando ad alcune voci riportate dall’esperto di gossip Amedeo Venza, infatti, un cantante sarebbe già a rischio squalifica. Il motivo? Secondo le voci rilanciate da RDS si tratterebbe di possibile plagio, dal momento che il suo brano sarebbe "troppo simile" a una canzone pubblicata anni fa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi è il cantante: il precedente con Emisa Killa

Trattandosi solo di rumor né confermati né smentiti, ovviamente, al momento non è noto chi sia il ‘Big’ in questione a rischiare la squalifica. Stando alle indiscrezioni, tuttavia, si tratterebe di un artista della ‘nuova scena’, vale a dire un giovane. Questo escluderebbe una lunga lista di ‘veterani’ del Festival (come Arisa, Ermal Meta, Fedez e Marco Masini, Francesco Renga, J-Ax, Patty Pravo, Tommaso Paradiso, Raf) ma non risolve certo il mistero. Quel che è certo è Carlo Conti dovrà fare i conti con il primo ‘caso’ di questa edizione del Festival di Sanremo a un anno dal ritiro di Emis Killa e, soprattutto, dopo le dure critiche ricevute per la sua partecipazione ad Atreju, la manifestazione politica e festa di Fratelli d’Italia.

Potrebbe interessarti anche