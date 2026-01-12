Sanremo 2026, la scenografia dell'Ariston firmata da Bocchini: come sarà il 'nuovo' palco Il nuovo look dell'Ariston è ancora top secret ma sicuramente il pubblico rimarrà a bocca aperta anche per questa 76esima edizione.

Anche per il suo quinto Festival di Sanremo, Carlo Conti ha voluto accanto a se l’architetto Riccardo Bocchini. Così come era accaduto per le edizioni del 2015, 2016, 2017 e quella del 2025, il direttore artistico della gara canora ha richiamato lo ‘stilista’ del palco per occuparsi anche in questa 76esima stagione della scenografia. Dopo decenni in cui le ‘vesti’ dell’Ariston sono state nelle mani di Gaetano e Maria Chiara Castelli, sarà quindi di nuovo Bocchini a doversi inventare qualcosa di nuovo per sorprendere il pubblico in sala e a casa. Proprio in questi giorni, infatti, nel celebre teatro ligure si sta lavorando all’allestimento del Festival e, sebbene sia ancora tutto top secret, l’Adnkronos ha raggiunto lo storico proprietario della struttura, Walter Vacchino: "Lascerò parlare a tempo debito chi se ne sta occupando", ha spiegato senza svelare nulla se non che "Posso però anticipare che, come ogni anno, il pubblico davanti alla tv, al primo sguardo, esclamerà ‘Wow'".

Come sarà la scenografia di Sanremo 2026 firmata da Riccardo Bocchini

La macchina del 76esima edizione Festival di Sanremo è partita e i lavori procedono a pieno ritmo. La kermesse, che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio prossimo, sta prendendo forma sempre di più: ci sono i nomi dei 30 big in gara, i titoli delle canzoni, i primi ospiti, e ora anche i lavori sulla scenografia sono partiti. La firma, per la quinta volta, sarà quella dell’architetto Riccardo Vacchini, che ha curato tutte le edizioni timonate da Carlo Conti. "Tornare qui fa sempre un certo effetto. Il montaggio procede a pieno ritmo", ha scritto sui social lo ‘stilista’ del palco mostrando il badge con cui accede a teatro, mentre fuori dalla struttura campeggia la scritta ‘Sale in allestimento per il Festival della Canzone Italiana’.

Ancora è ovviamente tutto top secret, ma Bocchini sarà sicuramente in grado di stupire, specie dopo la scenografia super hi-tech dello scorso anno. Nel 2025, infatti, il palco dell’Ariston si era trasformato in un tecno-salone, con pareti-scultura, illuminotecnica all’avanguardia, movimentazioni elettromeccaniche e la temutissima scala che continuava a cambiare aspetto ad ogni scena. Ci si chiede, quindi, come sarà il nuovo look di Sanremo 2026 e cosa altro potrà inventarsi Bocchini per lasciare a bocca aperta i telespettatori e il pubblico del teatro.

