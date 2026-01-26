Sanremo 2026, Sayf canta ‘Tu mi piaci tanto’: testo e significato del brano che può sorprendere il Festival (citando Tenco) Il cantante italo-tunisino porterà in gara un ritratto a tutto tondo tra amore e temi sociali. Nel pezzo anche riferimenti alla tradizione cantautorale genovese. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Sanremo 2026 potrebbe avere una delle sue sorprese più intriganti in Sayf. Il rapper e cantautore genovese porterà in gara al Festival "Tu mi piaci tanto", un brano che promette di mescolare amore, temi sociali e citazioni di un certo livello (come quella di Luigi Tenco). Senza rinunciare però alla scrittura diretta che ha reso Sayf uno dei nomi più chiacchierati della nuova scena urban. Ecco tutti i dettagli sul brano che il rapper porterà al Festival di quest’anno.

Sanremo 2026, cosa canterà Sayf

Nella presentazione ufficiale del suo brano per il Festival di Sanremo, Sayf ha spiegato il senso del pezzo che porterà in gara: "Il brano che porto a Sanremo 2026 s’intitola ‘Tu mi piaci tanto’. È come le altre canzoni che scrivo, mi piace pensare che sia un po’ la fotografia di un momento. Quindi prende un po’ tutto quello che mi circonda, sia in maniera personale che in maniera un po’ più sociale, diciamo così". Poi l’aggiunta: "C’è anche l’amore, perché l’amore è una costante, ma non fine a sé stesso: viene usato per descrivere. Comunque, per chi l’ascolta, c’è una frase di Rino Gaetano che mi piacerebbe citare e dice: ‘Se mai qualcuno capirà, sarà senz’altro un altro come me’. Quindi mi auguro che chi la capisca sia come me…La parola che rivelo del testo è ‘Tenco’, non dirò altro".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In poche righe c’è quindi già la chiave del brano. "Tu mi piaci tanto" non è la classica dichiarazione d’amore sanremese, ma un ritratto a tutto tondo di un presente complicato, dove i sentimenti servono da lente per raccontare anche il contesto intorno: le dinamiche di strada, i rapporti con la città, le crepe di una generazione che fatica a sentirsi al sicuro. L’indizio "Tenco", poi, suggerisce un collegamento ideale con la tradizione dei cantautori genovesi e con la figura di Luigi Tenco, simbolo di un modo diverso – più radicale, più vero – di stare a Sanremo. È facile quindi immaginare una canzone dove rap e melodia si alternano, tra barre serrate e ritornelli aperti, in cui l’amore non è un semplice rifugio ma uno strumento per parlare di identità, paura, appartenenza.

Chi è Sayf e perché può essere la rivelazione di Sanremo 2026

Sayf nasce a Genova nel 1999 da famiglia italo‑tunisina. Inizia giovanissimo a rappare, a scrivere e a studiare tromba, costruendosi negli anni una solida gavetta tra mixtape, live nei club e una scena genovese sempre più attenta alla sua voce. Tra il 2023 e il 2024 arrivano le sue prime collaborazioni, con nomi emergenti come Helmi, Ele A e 22simba, e il suo nome supera rapidamente i confini liguri. Nel 2025, poi, Sayf pubblica il primo EP della sua carriera,"Se Dio Vuole", progetto che ospita anche un featuring con Rhove e che segna lo scatto definitivo verso la fama.

Alla viglia del Festival, i bookmaker sembrano aver già messo nel mirino l’artista italo-tunisimo: secondo Eurobet, Sayf è il quarto nome più accreditato per la vittoria finale, a pari quota con Arisa. Davanti a lui, per ora, solo Tommaso Paradiso (3.50) e il duo Fedez & Masini (5.50). Insomma, se riuscirà a tenere insieme profondità di scrittura, citazioni importanti (da Gaetano a Tenco) e un ritornello capace di rimanere in testa, Sayf potrebbe diventare la vera sorpresa di questa kermesse.

Sayf, il testo di "Tu mi piaci tanto"

In aggiornamento: il testo sarà pubblicato non appena disponibile.

Potrebbe interessarti anche