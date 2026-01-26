Trova nel Magazine
Samira Lui sceglie Gerry Scotti e gela Carlo Conti: "Niente Sanremo, la Ruota per me gira bene"

La showgirl ha ribadito ancora una volta che non prenderà parte alla kermesse sanremese, rimanendo ben salda a La Ruota della Fortuna.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Sono mesi che tra le ipotesi relative al Festival di Sanremo 2026 gira e rigira il nome della bella e talentuosa Samira Lui, attualmente impegnata al fianco di Gerry Scotti nella conduzione de La Ruota della Fortuna. Nonostante Samira abbia più volte sottolineato di non avere alcun programma in relazione al Festival di Sanremo, le voci sul suo conto hanno continuato a circolare insistentemente. Presente al noto carnevale di Santarcangelo di Romagna, Samira ha dunque ribadito nuovamente la sua scelta, probabilmente presa anche sotto consiglio dello stesso Pier Silvio Berlusconi: scopriamo di più.

Sanremo 2026, Samira Lui ribadisce: "Non ci sarò, rimango fedele alla Ruota"

Negli ultimi giorni la bella Samira lui ha partecipato insieme al fidanzato Luigi Punzo al noto carnevale di Santarcangelo di Romagna, con una grande folla che l’ha accolta calorosamente. Un evento durante il quale la giovane friulana ci ha tenuto a ribadire nuovamente che, nonostante le tantissime voci circolate su questo, non parteciperà al Festival di Sanremo 2026, rimanendo del tutto fedele a Canale 5 e, soprattutto, a La Ruota della Fortuna.

"Al Festival non ci sarò, sono concentrata su quello che faccio e rimango fedele alla Ruota. La ruota gira e per me gira bene perché faccio un lavoro che prima di tutto è una passione, e la gente sente che non sto recitando un personaggio", ha quindi sottolineato Samira sul grande palco di piazza Ganganelli. Ad oggi, la partecipazione di Samira a Sanremo 2026 appare dunque del tutto da escludere. In aggiunta, secondo le indiscrezioni, pare che qualche settimana fa sia stato lo stesso Pier Silvio Berlusconi a consigliare alla bella Samira di non accettare l’eventuale corte di Carlo Conti verso il Festival, chiudendo con un sonoro: "Fossi in lei non rischierei". Un messaggio che Samira avrebbe recepito subito, rimanendo ben salda al suo attuale ruolo.

Samira Lui e il grande successo a La Ruota della Fortuna

Per quanto il palco dell’Ariston possa essere importante e desiderato, la scelta di Samira di escludere totalmente l’ipotesi rimanendo fedele al suo posto a Mediaset e, soprattutto, a La Ruota della Fortuna, risulta del tutto comprensibile. Ricordiamo infatti che, dopo aver partecipato a diversi programmi sia in Rai che a Mediaset, è proprio grazie a La Ruota della Fortuna che Samira Lui è riuscita ad arrivare al grande pubblico, facendo conoscere per la sua spontaneità, per la sua ironia e inevitabilmente anche per la sua bellezza. Un programma a cui Samira deve molto, come lei stessa tende spesso a sottolineare, e che molto difficilmente abbandonerà per altri lidi.

Programmi

