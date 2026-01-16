Sanremo 2026, Samira Lui contro il Festival e l’altra co-conduttrice dopo Laura Pausini: la mossa di Carlo Conti Il conduttore della kermesse starebbe corteggiando un'altra cantante famosissima da affiancare a Laura Pausini. Ma Mediaset è più agguerrita che mai. Ecco i dettagli.

Carlo Conti risponde alle critiche sul cast di Sanremo e punta (fortissimo) su un nome da urlo. Pare infatti che il conduttore della kermesse stia cercando, dopo essersi assicurato la presenza di Laura Pausini nelle cinque serate del prossimo febbraio, di raddoppiare portando all’Ariston un’altra cantante amatissima. Così il presentatore sferrerebbe un duro colpo anche a Gerry Scotti, che insieme a Samira Lui sarà impegnato nella contro-programmazione di Mediaset durante le serate del Festival. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della storia.

Sanremo 2026, la mossa di Carlo Conti dopo Laura Pausini

Dopo l’annuncio degli artisti in gara a Sanremo 2026, in molti sono rimasti delusi per l’assenza di nomi ‘pesanti’ nel cast. Carlo Conti ha però recuperato terreno confermando al suo fianco la presenza di Laura Pausini come co-conduttrice. La star italiana farà compagnia a Conti per tutte e cinque le serate, dal 24 al 28 febbraio. Ma non è tutto. Perché stando a un’indiscrezione lanciata oggi da Il Messaggero, sul palco dell’Ariston potrebbe arrivare anche una seconda regina della nostra musica pop.

Si tratterebbe di Giorgia, recentemente protagonista nelle vesti di conduttrice a X Factor, che però tornerebbe a Sanremo anche per esibire le sue straordinarie doti canore. L’ipotesi è infatti quella di un duetto in coppia con la Pausini, magari sulle note di "E poi", pezzo simbolo degli anni ’90 che ha segnato la carriera della cantante romana. Le due artiste, entrambe esplose proprio grazie al palco dell’Ariston, verrebbero così riportate ‘a casa’ da Conti in un momento che molti già definiscono potenzialmente iconico: due voci simbolo della musica italiana, una di fronte all’altra, in un duetto che potrebbe oscurare qualsiasi contro-programmazione.

La sfida con Mediaset, Gerry Scotti e Samira Lui

Intanto, mentre la Rai punta su un evento irripetibile, Mediaset non arretra di un passo. La Ruota della Fortuna continuerà infatti ad andare in onda anche durante Sanremo, con Gerry Scotti e Samira Lui pronti a intrattenere il pubblico di affezionati, sottraendo potenziali spettatori alle cinque serate di musica su Rai 1. L’accoppiata Giorgia-Pausini potrebbe essere sufficiente a contrastare la corazzata di Canale 5, ma l’impressione è che Carlo Conti dovrà davvero fare i salti mortali per uscire incolume da questo confronto al vertice. E forse neanche due regine del pop italiano saranno abbastanza per mettere in difficoltà i rivali. L’asticella, con ogni probabilità, dovrà alzarsi ancora (e di parecchio). Ma le settimane prima del debutto di Sanremo sono ormai pochissime. Il tempo stringe.

