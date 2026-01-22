Sanremo 2026, Sal da Vinci canta 'Per sempre sì': il significato del testo Il cantante italo-americano torna al Festival per la seconda volta come concorrente, con un inno all'amore eterno.

Tra i 30 big in gara all’imminente 76esimo Festival di Sanremo, ci sarà anche Sal Da Vinci. Per il cantante e attore italiano con cittadinanza statunitense, al secolo Salvatore Michael Sorrentino, questa sarà la terza partecipazione alla kermesse, la seconda come concorrente: risale, infatti, al 2009 il suo debutto all’Ariston con il brano ‘Non riesco a farti innamorare‘, scritto con Vincenzo D’Agostino e Gigi D’Alessio, con cui si classificò al terzo posto. Nel 2025, invece, è salito sul palco durante la serata dedicata alle cover come ospite dei The Kolors, esibendosi con la band nella sua canzone ‘Rossetto e caffè‘. Al Festival quest’anno partecipa con un pezzo intitolato ‘Per sempre sì‘, che "Celebra la più grande promessa che uno possa fare nella vita, quel si che unisce per sempre due anime". Vediamo insieme il significato del brano in attesa della pubblicazione ufficiale del testo, attualmente top secret.

‘Per sempre sì’, il significato del brano di Sal Da Vinci a Sanremo 2026

‘Per sempre sì’ è il titolo della canzone con cui Sal Da Vinci tornerà in gara, per la seconda volta, al Festival di Sanremo 2026. Si tratta di un brano che vuole rendere omaggio a quella che è la promessa di un amore eterno, quel ‘sì’ che unisce due anime, un tema universale che segna il ritorno alla kermesse ligure dell’artista italo-americano. "Non è sempre facile il percorso tra due persone – aggiunge Da Vinci presentando il pezzo -. C’è una magia che va al di sopra, che unisce delle anime per fare un percorso importante e duraturo, almeno quello che uno spera nella vita".

Nelle clip di presentazione dei brani, tutti i cantanti hanno svelato una parola chiave racchiusa nei loro testi, una sorta di vocabolo che funge da fil rouge nel significato, e per Sal Da Vinci è ‘Prometto‘. "Mi è salita questa ‘adrenil-ansia’. Un misto tra adrenalina e ansia, che va combattuto in un modo o nell’altro", ha poi raccontato lasciando capire che questa nuova partecipazione a Sanremo la sta vivendo piena di emozione e un filo di agitazione.

