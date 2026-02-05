Sanremo 2026, la ‘rivelazione’ choc di Fiorello: “Tra Conti e Pausini qualcosa di eclatante” Nella puntata de La Pennicanza di oggi, 5 febbraio, lo showman Rai ha rifilato stoccate ai co-conduttori del Festival. E non ha risparmiato nemmeno Amadeus e la moglie.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Fiorello è tornato in grande spolvero anche oggi, con altre stoccate e rivelazioni esplosive nella puntata odierna de La Pennicanza. Non sono mancati affondi a Carlo Conti e Laura Pausini, prossimi co-conduttori di Sanremo, e le solite imitazioni folgoranti di Corona e Papa Leone. Spazio poi a una chiamata inaspettata di Christian De Sica, mentre il ‘povero’ Amadeus e Giovanna Civitillo sono finiti (loro malgrado) nel mirino del conduttore siciliano. Ecco tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, la stoccata ad Amadeus e Giovanna Civitillo

Oggi La Pennicanza si è aperta con un commento sul tema più caldo del momento, quello delle Olimpiadi di Milano-Cortina al via domani. "Domani partono le Olimpiadi", ha annunciato Fiorello, "sappiate che in questo momento Mattarella è già al villaggio Olimpico…già non ne può più…tra l’altro ha dovuto incontrare anche Salvini, gli ha anche detto ‘Salvini, lo sai chi ti saluta? Vannacci!". Subito dopo lo showman è tornato alle sue solite imitazioni dissacranti. E ancora una volta si è calato nei panni di Fabrizio Corona.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Clamoroso, vogliono tapparmi la bocca, ma non ci riusciranno", è esploso, "adesso sono ancora più inca**ato, parlerò degli intoccabili, Fiorello e il suo amichetto, Amadeus…lo sanno tutti, ne parlano tutti…Fiorello lo difende sempre, ma attenzione perché i segreti di Amadeus sono tanti…Giovanna è una copertura, Giovanna è un uomo, ho le prove! Josè (il figlio, ndr) è una donna…ma la cosa più strabiliante, ed è clamoroso…il loro cane è un gatto!!".

La puntata è poi proseguita con una videochiamata in diretta di Christian De Sica, che ha pubblicizzato l’uscita del suo nuovo film "Agata Christian". E ne ha approfittato per fare una ‘rivelazione’ su Tony Effe, anche lui presente nel cast della pellicola: "Mi avevano detto ‘questo è un mascalzone’, invece è un pupetto!".

Il ‘retroscena su Sanremo, Carlo Conti e Laura Pausini

A seguire, è stata la volta di Papa Leone XIV, che ha contattato La Pennicanza per dare aggiornamenti sul famoso volto ‘angelico’ della Meloni. "Purtroppo abbiamo perso i bozzetti per rifare l’angelo", ha confessato Sua Santità, "dobbiamo decidere la faccia per il nuovo angelo…chi l’ha detto che un angelo deve essere donna? Gli angeli non hanno sesso, è scritto ovunque…quindi abbiamo scelto un volto senza sesso, si chiama Fabrizio Biggio!".

Ma la stoccata più pesante della puntata è arrivata sul finale, quando Fiorello si è di nuovo calato nei panni di Corona. Stavolta attaccando i co-conduttori di Sanremo 2026: "Ma secondo voi perché Carlo Conti ha preso la Pausini a Sanremo? È qualcosa di eclatante…i due stanno insieme, da tre anni! Ho le prove, ho le chat!…Si sono abbronzati insieme, è lì che è nato tutto!".

Potrebbe interessarti anche