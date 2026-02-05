Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Sanremo 2026, la ‘rivelazione’ choc di Fiorello: “Tra Conti e Pausini qualcosa di eclatante”

Nella puntata de La Pennicanza di oggi, 5 febbraio, lo showman Rai ha rifilato stoccate ai co-conduttori del Festival. E non ha risparmiato nemmeno Amadeus e la moglie.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Fiorello è tornato in grande spolvero anche oggi, con altre stoccate e rivelazioni esplosive nella puntata odierna de La Pennicanza. Non sono mancati affondi a Carlo Conti e Laura Pausini, prossimi co-conduttori di Sanremo, e le solite imitazioni folgoranti di Corona e Papa Leone. Spazio poi a una chiamata inaspettata di Christian De Sica, mentre il ‘povero’ Amadeus e Giovanna Civitillo sono finiti (loro malgrado) nel mirino del conduttore siciliano. Ecco tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, la stoccata ad Amadeus e Giovanna Civitillo

Oggi La Pennicanza si è aperta con un commento sul tema più caldo del momento, quello delle Olimpiadi di Milano-Cortina al via domani. "Domani partono le Olimpiadi", ha annunciato Fiorello, "sappiate che in questo momento Mattarella è già al villaggio Olimpico…già non ne può più…tra l’altro ha dovuto incontrare anche Salvini, gli ha anche detto ‘Salvini, lo sai chi ti saluta? Vannacci!". Subito dopo lo showman è tornato alle sue solite imitazioni dissacranti. E ancora una volta si è calato nei panni di Fabrizio Corona.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

"Clamoroso, vogliono tapparmi la bocca, ma non ci riusciranno", è esploso, "adesso sono ancora più inca**ato, parlerò degli intoccabili, Fiorello e il suo amichetto, Amadeus…lo sanno tutti, ne parlano tutti…Fiorello lo difende sempre, ma attenzione perché i segreti di Amadeus sono tanti…Giovanna è una copertura, Giovanna è un uomo, ho le prove! Josè (il figlio, ndr) è una donna…ma la cosa più strabiliante, ed è clamoroso…il loro cane è un gatto!!".

La puntata è poi proseguita con una videochiamata in diretta di Christian De Sica, che ha pubblicizzato l’uscita del suo nuovo film "Agata Christian". E ne ha approfittato per fare una ‘rivelazione’ su Tony Effe, anche lui presente nel cast della pellicola: "Mi avevano detto ‘questo è un mascalzone’, invece è un pupetto!".

Il ‘retroscena su Sanremo, Carlo Conti e Laura Pausini

A seguire, è stata la volta di Papa Leone XIV, che ha contattato La Pennicanza per dare aggiornamenti sul famoso volto ‘angelico’ della Meloni. "Purtroppo abbiamo perso i bozzetti per rifare l’angelo", ha confessato Sua Santità, "dobbiamo decidere la faccia per il nuovo angelo…chi l’ha detto che un angelo deve essere donna? Gli angeli non hanno sesso, è scritto ovunque…quindi abbiamo scelto un volto senza sesso, si chiama Fabrizio Biggio!".

Ma la stoccata più pesante della puntata è arrivata sul finale, quando Fiorello si è di nuovo calato nei panni di Corona. Stavolta attaccando i co-conduttori di Sanremo 2026: "Ma secondo voi perché Carlo Conti ha preso la Pausini a Sanremo? È qualcosa di eclatante…i due stanno insieme, da tre anni! Ho le prove, ho le chat!…Si sono abbronzati insieme, è lì che è nato tutto!".

Potrebbe interessarti anche

Rosario Fiorello e Carlo Conti

Sanremo 2026, Fiorello 'punta il dito' contro Carlo Conti (e De Martino): “Questa me la paga”

Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha criticato la durata di 'Af...
Laura Pausini

Sanremo 2026, Fiorello 'punzecchia’ Laura Pausini sul Festival: “Farai da badante a Carlo Conti?”

Oggi a La Pennicanza il conduttore si è collegato in diretta con la cantante italian...
Rosario Fiorello e Achille Lauro

Sanremo 2026, l'affondo (velenoso) di Fiorello ad Achille Lauro: “Con lui la Rai risparmia…”

Nella puntata di oggi de La Pennicanza, il conduttore Rai ha stuzzicato Carlo Conti ...
Rosario Fiorello

Fiorello difende Laura Pausini: "E allora Frank Sinatra?", la stoccata dopo critiche alla cover di Mengoni

Nella puntata di oggi, lunedì 19 gennaio, il conduttore Rai si è collegato con il Qu...
Rosario Fiorello

Fiorello con Amadeus, La Pennicanza riparte con uno show: “È vero che hai chiesto di bombardare il Nove?”  

Nella puntata di oggi, lunedì 12 gennaio, lo showman Rai se l'è presa con Valeria Ma...
Tony Pitony a Sanremo 2026 (grazie a Fiorello), lo spoiler sulla ‘comparsata’: “Farà ridere, il peggio possibile"

Tony Pitony a Sanremo 2026 (grazie a Fiorello), lo spoiler sulla ‘comparsata’: “Farà ridere, il peggio possibile"

Oggi l'artista fenomeno del web si è collegato in videochiamata con La Pennicanza, s...
Rosario Fiorello

Fiorello show a La Pennicanza, scatta la polemica contro Affari Tuoi: “Non pagano neanche l’acqua al pubblico”

Nella puntata di oggi, 14 gennaio, lo showman Rai si è collegato con il Quirinale e ...
Samira Lui e Martina Miliddi

Fiorello, telefonata a Martina Miliddi (con stoccata ad Affari Tuoi): “Hanno visto che Samira Lui funzionava…”

Nella puntata di oggi, 28 gennaio, lo showman Rai è stato raggiunto in videochiamata...
Rosario Fiorello e Antonella Clerici

Fiorello ‘inchioda’ Antonella Clerici in diretta a La Pennicanza: “Ecco con chi se la fa…”

Nella puntata di oggi, martedì 3 febbraio, il conduttore Rai ha chiesto l'intervento...

Lucart

Economia circolare e Climate Neutrality

Un sistema di produzione che trasforma i rifiuti in risorse

LEGGI

Personaggi

Enrico Cremonesi

Enrico Cremonesi
Mauro Casciari

Mauro Casciari
Leonardo De Amicis

Leonardo De Amicis
Il conduttore Claudio Lippi

Claudio Lippi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963