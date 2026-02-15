Vincitore Sanremo 2026, cambia tutto: Tommaso Paradiso non è più il favorito. Quote stravolte a un passo dal via Dopo l'ascolto dei brani da parte della critica, una performer della prossima kermesse ha scalzato Tommaso Paradiso dalla vetta dei pronostici. Occhio anche a Sayf.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Il countdown verso il 76° Festival di Sanremo è ormai agli sgoccioli. Dal 24 al 28 febbraio, il Teatro Ariston ospiterà l’ultima edizione della kermesse condotta da Carlo Conti, con super ospiti del calibro di Tiziano Ferro ed Eros Ramazzotti, e co-conduttori che stanno già alimentando curiosità (e parecchie polemiche). Ma mentre l’attesa cresce vertiginosamente, le quote dei bookmaker hanno subito un clamoroso ribaltone negli ultimi giorni. Se infatti i pronostici davano per super-favorito Tommaso Paradiso, adesso l’ex frontman dei The Giornalisti potrebbe essere scalzato da un nome davvero sorprendente. Ecco di chi si tratta.

Sanremo 2026, le quote ribaltate alla vigilia del Festival

Per settimane, Tommaso Paradiso è stato considerato il grande favorito per la vittoria finale di Sanremo, seguito a ruota dalla coppia formata da Fedez e Marco Masini. Tuttavia, dopo che la critica ha potuto ascoltare in anteprima i brani in gara, lo scenario è completamente cambiato. Adesso a guidare la classifica dei favoriti c’è Serena Brancale, con quote che oscillano tra 3,00 e 3,50 sui principali siti di scommesse come Eurobet, Goldbet, Better Lottomatica, Betflag e Planetwin365. Il suo brano in gara "Qui con me", dedicato alla madre, sembra aver conquistato chi ha avuto modo di ascoltarlo, grazie a una carica emotiva particolarmente intensa.

Quanto a Tommaso Paradiso, adesso il cantante risulta quotato tra 7,00 e 8,00. Un calo significativo rispetto alle settimane precedenti, quando era dato nettamente in vantaggio sugli tutti gli altri concorrenti. Naturalmente, le carte in tavola potrebbero rimescolarsi completamente quando i trenta artisti si esibiranno dal vivo sul palco dell’Ariston. La diretta, la tensione e l’imprevedibilità del Festival possono ribaltare qualsiasi pronostico. E non sarebbe certo la prima volta che un favorito alla vigilia viene superato durante le serate della kermesse.

Sayf e la coppia Fedez-Masini, gli outsider da tenere d’occhio

Tra i nomi da seguire con grande attenzione c’è anche quello di Sayf, giovane rapper italo-tunisino della ‘scuola genovese’, in gara con "Tu mi piaci tanto". Le sue quote variano tra 6,50 e 7,50, collocandolo tra i papabili vincitori secondo i principali bookmaker. Sugli stessi valori si attesta anche la coppia Fedez-Masini, la cui esibizione è probabilmente tra le più attese dell’intera manifestazione. L’abbinamento tra il rapper milanese e il veterano della canzone italiana ha generato grande curiosità e potrebbe riservare parecchie sorprese.

Non bisogna dimenticare, però, che a Sanremo negli ultimi due anni hanno trionfato debuttanti totalmente fuori dai pronostici, come Angelina Mango e Olly. Artisti sostenuti dal pubblico a casa e capaci di superare i veterani più quotati. A dimostrazione che il Festival può premiare tanto l’esperienza quanto la freschezza dei giovani talenti emergenti. E che davvero tutti sono in gioco fino all’ultimo.

