Siamo arrivati al grande giorno, quello in cui scopriremo chi sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2026, il quinto targato Carlo Conti (il secondo consecutivo), che a sorpresa non ha escluso di poter essere alla guida della kermesse canora anche nella prossima stagione. Alcuni hanno ritenuto questa edizione al di sotto delle aspettative, ma non sono mancate le canzoni di buon livello, che ci sono rimaste impresse nella mente, è quindi naturale chiedersi chi potrà trionfare.

Come spesso capita in casi simili, le aspettative della vigilia, o comunque quelle emerse in occasione del primo ascolto dei brani, possono essere ribaltate. Ed è quello che potrebbe accadere quando il conduttore e direttore artistico dirà il nome di chi salirà sul gradino più alto del podio.

Sanremo 2026, chi sarà il vincitore secondo i bookmakers

Ora che abbiamo avuto modo di ascoltare tutte le canzoni in gara al Festival di Sanremo 2026 tutti noi potremmo avere fatto una nostra personale classifica, sulla base dei nostri gusti, ma non è detto che possa corrispondere poi a quella finale. Il pensiero dei bookmakers, a poche ore dalla finale, appare però chiaro, ma in contrasto rispetto a qualche tempo fa.

Le quote dei big che potrebbero piazzarsi nella top ten sono infatti letteralmente cambiate. Al decimo posto troviamo un duo proveniente da "Amici", quello composto da LDA, figlio di Gigi D’Alessio, e Aka7even, quotati a 81.00, mentre poco prima di loro ci sono Fulminacci (71.00), Nayt (61.00), Tommaso Paradiso (51.00) e Ditonellapiaga (21.00).

Passiamo quindi alla top 5, dove le differenze sono più lievi. Al quinto posto è la volta di Arisa, arrivata all’Ariston con grande entusiasmo dopo qualche anno di assenza, quotata a 9,00, seguita da Sayf, quotato a 6.00. Sul gradino più basso del podio c’è invece Serena Brancale, quotata a 5.00, mentre al secondo posto c’è un altro duo, che ha dimostrato un’alchimia inaspettata, Fedez e Marco Masini, quotati a 3.75. Passiamo quindi al vincitore, secondo i bookmakers potrebbe essere davvero qualcuno di insospettabile, ma entrato nel cuore del pubblico, ovvero Sal Da Vinci, quotato a 3.00. L’artista napoletano si è fatto conoscere recentemente anche da chi lo aveva solo lontanamente sentito nominare con la sua hit "Rossetto e caffè", ma è riuscito a fare ancora meglio con il suo brano sanremese, "Per sempre sì", dedicato alla moglie Paola, che tutti amano canticchiare, dimostrazione più evidente di come finora sia piaciuto.

Sanremo 2026, il pensiero dei nostri lettori sul vincitore

A poche ore dalla finale del Festival di Sanremo 2026 anche noi vi abbiamo proposto un sondaggio per invitarvi a esprimere il vostro parere su chi pensate possa questa sera essere il nome indicato da Carlo Conti quando annuncerà il vincitore. Le canzoni che possono meritarsi questo risultato non mancano, anche se non è detto possa poi ottenere il primo posto un outsider.

Almeno per ora sull’ultimo gradino del podio troviamo una cantante che era data per favorita prima dell’inizio della kermesse canora, Serena Brancale con la sua "Qui con me", dedicata alla mamma scomparsa (a dirigerla c’è la sorella Nicole), che per ora ha ottenuto il 9% delle preferenze. Al secondo posto si piazzano invece Fedez e Marco Masini e la loro "Male Necessario", con il 10%, che si sta rivelando un’occasione per rivalutare entrambi, alle prese spesso con pregiudizi non sempre corretti.

Anche in questo caso il numero maggiore dei voti, al pari di quanto indicato dai bookmakers, spetta a Sal Da Vinci, che potrebbe arrivare a consacrare a sua volta una carriera che non lo ha visto sempre ottenere quanto ha meritato. Da qui a questa sera avete ovviamente ancora la possibilità di votare, mentre per capire se davvero questi pronostici saranno rispettati dobbiamo solo attendere, Carlo Conti è stato chiaro, probabile questa volta si finisca ben oltre l’1 di notte.

